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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من رياح محملة بالأتربة والرمال

رياح محملة بالرمال
رياح محملة بالرمال والأتربة مع أرتفاع درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد ارتفاعا شديدا فى درجات الحرارة عن باقي الأيام الماضية واليوم هو ذروة ارتفاع درجات الحرارة، حيث تصل العظمي علي القاهرة فى فترات النهار إلي ٣٦ درجة مئوية.

وأضاف " غانم" خلال مداخله هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على فضائية  " المصرية"، أن محافظات الوجه البحري والسواحل والقاهرة الكبري وشمال وجنوب الصعيد تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، والمحافظات التي تطل على البحار تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.

وطمأنت، الجمهور باعتدال فى درجات الحرارة خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تصل الصغري على القاهرة الكبري بين من ٢٢ إلي ٢٣ درجة  خلال فترات الليل.

نشاط للرياح محملة بالأتربة والرمال وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة

واختتمت، بوجود نشاط للرياح محملة بالأتربة والرمال المثارة على أغلب مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومحافظات البحر الأحمر والأماكن المكشوفة في القاهرة ومحافظات الوجة البحري، موضحة أنه من المتوقع  إحتمالية سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة.

منار غانم لهيئة العامة للأرصاد الجوية عضو المركز الإعلامي أرتفاعا شديدا ارتفاع درجات الحرارة القاهرة الكبرى السواحل نشاط للرياح محملة بالاتربة محافظات البحر الأحمر الأماكن المكشوفة محافظات الوجه البحري القاهرة سقوط امطار خفيفة

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