عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تدين تحركات كوسوفو ضد صربيا وتلقي باللوم على واشنطن وبروكسل

صدى البلد

أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، التحركات الأخيرة التي اتخذتها كوسوفو تجاه صربيا، والتي من شأنها التسبب في تفاقم الأوضاع.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن روسيا تدين بشكل حاسم خطوات كوسوفو الاستفزازية التي جعلت الوضع على شفا "مرحلة ساخنة"، مضيفة أن مسؤولية الاستفزاز ضد صربيا تقع على عاتق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضافت زاخاروفا أن خطوات كوسوفو الاستفزازية تهدد أمن منطقة البلقان بأكملها، مُلقية باللوم بالكامل على عاتق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، موضحة أن كلا الجانبين "لم يفعلا شيئًا لتعقيل قادة الألبان في كوسوفو ودفعهم إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاقيات بروكسل 2013 و2015".

وكانت السفارة الروسية في صربيا قد أدانت بدورها، صباح اليوم السبت، الإجراءات التي اتخذتها سلطات كوسوفو غير المعترف بها بالاستيلاء على المباني الإدارية في المناطق الصربية.

وأوضح بيان السفارة الروسية في صربيا: "ندين بشدة الخطوات الفردية الخطيرة من قبل هيئات الحكم الذاتي المؤقتة في كوسوفو حيث استولى أعضاؤها المسلحون على المباني الإدارية في بلديات زفيكان وزوبين بوتوك وليبوسافيتش (الصربية) أمس الجمعة الموافق 26 مايو".

وحثت السفارة الروسية قيادات كوسوفو على الوقف الفوري لتلك التجاوزات، مؤكدة دعمها لسياسة القيادة الصربية التي تتضمن البحث عن حلول دبلوماسية حصرية لحالة الصراع.

وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، قد أعلن أمس الجمعة، أن صربيا ستدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن تصعيد الوضع في شمال كوسوفو.

الرئيس الصربي كوسوفو صربيا السفارة الروسية الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة روسيا وزارة الخارجية الروسية الخارجية الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

محافظة القاهرة: إزالات عرب اليسار والسيدة عائشة لرفع كفاءة الطرق وتيسير المرور

تعليق قوي لـ نجيب ساويرس على افتتاح مسجد شنودة

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

احتفال مثير للجدل.. خبير لوائح يكشف عن حقيقة إيقاف أفشة مدى الحياة

الزمالك مهدد بغرامة 2.5 مليون دولار في البطولة العربية.. تفاصيل

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

ترشيحاتنا

تطورات موقف المصابين بالأهلي من مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

تدخل عاجل من رئيس الأهلي بسبب مباراة الوداد

سعر فستان درة يثير الجدل| رقم خرافي

سلاح أمريكي خطير قادم من إسرائيل يظهر في أوكرانيا قريبا

انخفاض جديد.. لماذا هبطت أسعار الأرز بالأسواق؟

الدولار يضرب من جديد .. مستوي متدن لليرة التركية قبل جولة انتخابات رئاسية حاسمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكمية المسموح بشربها من القهوة في اليوم الواحد.. ومخاطر غير متوقعة للإفراط

9 علامات تكشف إصابتك بمرض السكري.. احترس منها

رايق وبارد.. هذه الأبراج الأكثر كسلا| هل أنت منهم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشر الترمس ؟.. لن تتوقع

فيديو

ضربة للدولار وبشرة خير في أسعار الذهب اليوم.. فيديو

وزير المالية يرد على فرض رسوم إضافية على عدة سلع وخدمات.. فيديو

اعرف سبب التسمية.. مسجد "شنودة" يثير الجدل في البحيرة| ما القصة

عوض ربنا ليا.. كواليس خطوبة البلوجر سارة محمد من صديق عمرها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ