داخل المستشفى .. مطرب المهرجانات عنبة يصاب بوعكة صحية

كشف مطرب المهرجانات عنبة - في منشور له عبر ستوري حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام - عن تعرضه ولعكة صحية، إثر إصابة في عضلة الصدر.

ونشر عنبة - عبر ستوري تطبيق انستجرام - صورة له ظهر فيها داخل المستشفى، وعلق عليها قائلًا: «تمزق في عضلة الصدر.. الحمد لله».

عنبة

عنبة مع يسرا فى مسلسل حمدالله على السلامة

وكانت نشرت الشركة المنتجة للمسلسل العدل جروب فيديو من التحضيرات النهائية للمسلسل ويظهر فيها عنبة وهو يقوم بحفظ دوره بجانب يسرا استعدادا لبدء التصوير.

مسلسل «حمدالله على السلامة» بطولة الفنانة يسرا، مايان السيد، محمد ثروت، شيماء سيف، تأليف محمد ذو الفقار إخراج عمرو صلاح، وإنتاج جمال العدل.

وجسد عنبة خلال أحداث المسلسل دور ابن يسرا ويتعرض لكثير من المشاكل التى تحاول يسرا حلها طوال أحداث المسلسل.

عنبة يدخل مجال التمثيل

وكان أعلن مصطفى عنبة، خوضه مجال التمثيل لأول مرة، من خلال المشاركة في مسرحية جامعة المشاغبين مع أبطال مسرح مصر.

ونشر مصطفى عنبة، عبر إنستجرام صورة له مع أبطال مسرحية جامعة المشاغبين وعلق عليها، قائلا: "أول خطوة ليا في مجال التمثيل أتمنى من الله التوفيق".

وتعرض مسرحية مصطفى عنبة “جامعة المشاغبين” في المملكة العربية السعودية، ويشارك في بطولتها بيومي فؤادوشيماء سيف وحمدي المرغني وأوس أوس وسليمان عيد ومن إخراج محمد أوتاكا وغيرهم.