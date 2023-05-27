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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير الداخلية يستقبل المبعوث السامى لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

استقبل اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية ، فيليبو جراندى - المُفوض السامى لشئون اللاجئين بمنظمة الأمم المُتحدة والوفد المُرافق له ، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية للتباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك.

وأعرب المسئول الأممى عن تقديره لجهود الدولة المصرية والأجهزة الأمنية فى إستقبال اللاجئين وتقديم كافة أُطر الرعاية اللازمة لهم ، مُؤكداً حرص المنظمة الدولية على تعزيز قنوات الإتصال والتعاون مع وزارة الداخلية المصرية.

من جانبه أعرب محمود توفيق - وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة المُفوض السامى لشئون اللاجئين بمنظمة الأمم المُتحدة والوفد المُرافق له للقاهرة ، مؤكداً حرص الدولة المصرية وأجهزة وزارة الداخلية على دعم وتعزيز جهود المنظمة والمجتمع الدولى فى ضوء التحديات التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

الداخلية المصرية الدولة المصرية اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية اللواء محمود توفيق المجتمع الدولي جهود الدولة المصرية وزارة الداخلية

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