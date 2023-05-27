«مستقبل وطن» يكرم أسر الشهداء بمركز أبو النمرس

أقامت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز أبو النمرس، احتفالية خاصة لتكريم أسر شهداء الجيش والشرطة بنادى نايل براديس، وذلك بحضور النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عصام هلال الأمين العام المساعد والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب.

وأقيمت في الاحتفالية التي نظمتها أمانة الحزب بأبو النمرس برئاسة محمد سعيد هلال تحت رعاية النائب اللواء حسام عاشور أيوب عضو مجلس النواب الأمين المساعد للعلاقات الحكومية بالأمانة المركزية، بمشاركة النائب عمرو عكاشة والنائب نادر الخليوي أمناء مساعدي الحزب بمحافظة الجيزة والنائب محمد رشاد البرتقالى والنائبة نرمين بدراوى والنائب احمد سعد نويصر والنائب عماد الدرجلى والنائب زكى عباس أعضاء مجلس النواب، وقيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة وأعضاء وقيادات حزب مستقبل وطن بمركز أبو النمرس.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى ثم تلاوة القرآن الكريم، وشهدت توزيع شهادات التقدير والدروع والهدايا لأسر الشهداء تقدير لهم وعرفانًا من جميع فئات الشعب المصري.

وقال النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن هذا الاحتفال يُعد أعظم الاحتفالات لأنه احتفال بالشهيد الذى ضحى بروحه من أجل رفعة هذا الوطن وأن مصر والقيادة السياسية لا تنسى أبناءها شهداء الوطن وأهاليهم وان ماقدموه من تضحيات هو وسام على صدر الوطن.

وأكد "نائب رئيس الحزب"، أنه فى يوم تكريم الشهداء يتجدد العزم والإصرار لأبناء القوات المسلحة ونرسل لهم باقة حب ولمسة وفاء من نواب الأمة والشعب والمصري للشهداء، وسيرة شهدائنا العطرة ستظل حية أبد الدهر ونموذج يحتذى به وأن هذا العطاء لم ولن ينتهي وأن الاحتفال تأكيد بأن القوات المسلحة لم ولن تنسى أبنائها وكذلك الشعب المصرى وأن تضحيات هؤلاء الرجال البواسل ستظل خالدة أبد الدهر.

وأكد النائب عصام هلال عفيفى، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أننا نحتفل بيوم الشهيد لنتذكر ما قام به هؤلاء الأبطال من دفاع بالغالي والنفيس عن هذا الوطن العظيم، هذه المناسبة العظيمة إنما هي تعبير عن التقدير و الاحترام لرجال بواسل ضحوا بأرواحهم من أجل أمن وأمان واستقرار الوطن، وشهداء مصر ستظل سيرتهم خالدة في وجداننا باعتبارهم نموذجا عظيما يحتذي به الجميع في الحفاظ على كرامة هذا الوطن، موجهًا التحية لأبطال القوات المسلحة على دورهم في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار للدولة المصرية وجهودهم في مواجهة الإرهاب الغادر.

وقال النائب عادل ناصر، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إنه لولا شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأنفسهم لما كان هناك وطن من الأساس كما هو موجود في بعض الدول المجاورة في الإقليم فهناك أرواحًا عشقت الموت كى تهب أوطانها الحياة وضحت بأغلى ما تملك من أجل أن شمس الوطن مشرقة.

وثمن النائب اللواء حسام عاشور ايوب عضو مجلس النواب والأمين المساعد للعلاقات الحكومية بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، تقدير الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي لشهداء مصر الأبرار وإحياء ذكراهم فضلًا عن تقديم كل أوجه التعاون والدعم والرعاية لأسرهم، مؤكدًا أن يوم الشهيد سيظل يومًا مشهودًا في ذاكرة المصريين اعترافًا وتقديرًا منهم لكل لحظات عصيبة مرت على الدولة المصرية وتصدى لها هؤلاء الشهداء بشجاعة وبسالة حتى فقدوا أرواحهم من أجل الوطن.

وأوضح النائب حسام عاشور أيوب أنه لولا تضحيات شهداء القوات المسلحة والشرطة، ما نجحت الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة في كل ربوع الوطن وكذلك القضاء على الإرهاب، ومواجهة براثن الجماعات الإرهابية.

وأشار النائب عمرو عكاشة، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إلى أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى دائمًا على إحياء ذكرى يوم الشهيد بالتواجد مع أسر الشهداء والمصابين أضفى طابعًا خاصًا على يوم الشهيد بالتلاحم مع أسر الشهداء وتقديم كل أوجه الدعم لذوي الشهداء الذين عاشوا أبطال مخلصين واستشهدوا في سبيل الدفاع عن الوطن وسجلوا أروع وأعظم قصص البسالة والشجاعة والفداء من أجل الوطن.

وقال النائب نادر الخبيرى، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إننا نحتفل اليوم بأعظم الاحتفالات وهو تكريم الشهيد، وإنَّ أبطال القوات المسلحة البواسل والشرطة يقدِّمون أرواحهم الطاهرة بطيب خاطر ويروون تراب الوطن بدمائهم الزكية من أجل حمايته ومواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف أمنَه وتهدِّد استقراره.

وأكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن أبطال القوات المسلحة والشرطة يضربون دائمًا أروع الأمثلة في التضحية والفداء والدفاع عن تراب الوطن الغالي وحفظ أمنه واستقراره، مشيرًا إلى أن جموع الشعب المصري يقدرون جيدًا التضحيات الكبيرة التي يقوم بها أبطال القوات المسلحة والشرطة البواسل في السهر على حفظ أمن الوطن واستقراره في مواجهة جماعات الضلال والإرهاب.

وقال محمد سعيد هلال، أمين حزب مستقبل وطن بمركز أبو النمرس، إنه يجب علينا جميعًا أن نتباهى ونحن نحتفل بيوم الشهيد المجيد ببطولات وتضحيات رجال هم أعز الرجال تقديرا لأرواحهم الطاهرة وعرفانا بفضلهم العظيم، ونشارك أنفسنا وأسرهم ذكراهم العطرة بكل فخر واعتزاز ونروى لأبنائنا جيلًا وراء جيل تضحياتهم التى لولاها ما علا صوت الحق ولا ارتفعت راية الأوطان ولا انتصر الحق على الباطل.