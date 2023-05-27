محافظ أسوان: 100 جنيه مكافأةعن كل كلب ضال يتم تسليمه لشلاترالإيواء

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى الجهات المعنية بتخصيص مكافأة فورية 100 جنيه عن كل كلب ضال يتم تسليمه للشلاتر الوسيطة بجوار المدفن المحكوم للمخلفات الصلبة بمنطقة العلاقى حيث سيتم كافة أوجه الرعاية البيطرية والغذائية للكلاب الضالة التى سيتم تجميعها بهذه الشلاتر بعيداً عن التجمعات والأحياء والمناطق السكنية.

ويأتى ذلك فى إطار الاستراتيجية المتكاملة لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة مما يهدد سلامة وأرواح المواطنين ، مع القيام بتوفير الرعاية البيطرية لها وتحقيق السيطرة الكاملة عليها.



شلاتر

وأوضح محافظ أسوان بأن إتخاذ هذه الخطوة الجادة من المحافظة جاء بعد تعدد البلاغات وشكاوى المواطنين من حدوث حالات عقر لأطفالهم من الكلاب الضالة ، ولذا تم اللجوء لهذا الأسلوب الأفضل والإنسانى لمواجهة هذه الظاهرة سواء بالسيطرة على الكلاب الضالة الغير مرخص لها داخل أماكن إيواء «الشلاتر» لإستقبالها وتوفير الرعاية البيطرية لها.

وهو الذى يتوازى مع حملات التوعية والتعقيم والتطعيم ، بالإضافة إلى متابعة أنواع الكلاب المرخص لها من مديرية الطب البيطرى بعد إلتزام أصحابها بتحصينها ضد السعار وأن تكون مكممة ومربوطة بطوق للسيطرة عليها .

هذا وكان قد تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات ، والتعدى على حرم الطرق الرئيسية بمنطقة الجيش ، وعدد من الشوارع الفرعية وسط مدينة أسوان ، وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين بتسبب المحلات التجارية فى إحداث حالة من التكدس والإزدحام المرورى بهذه الشوارع.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ ورفع عدد 1150 حالة إشغال ، مع مصادرة كميات كبيرة من البضائع والمنتجات ، بالإضافة إلى تحرير 23 محضر مخالفة ، فيما شارك فى الحملة العميد أحمد عز مدير عام إدارة الأمن بديوان المحافظة ، وكل من نواب رئيس مركز ومدينة أسوان ورؤساء الأحياء ، ومدير إدارة المتابعة الميدانية ، بالإضافة إلى مسئولي شرطة المرافق وحماية المستهلك والصحة والبيئة.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ أعمال النظافة العامة بالطريق الرئيسى لمدينة السباعية ، ومنطقة الشيخ تاج حيث تم رفع 25 طن مخلفات هدم وزراعية ، مع القيام أيضاً بأعمال تسوية للموقع بهذه المناطق بمعدات الوحدة المحلية .