عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

افتتاح 8 مساجد بـ الجيزة والدقهلية وقنا الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح ( 8 ) مساجد يوم الجمعة الموافق 2 / 6 / 2023م، منها ( 7 ) مساجد جديدة  أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا.

ويصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1163 ) مسجدًا منها ( 939 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 224 ) مسجدًًا صيانة وتطويرًا.


أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
1.  الكبير – الشبلي - الجمالية
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
2.  عزبة صديق – صفط الحرية – إيتاي البارود
3.  النور – بشير أغا - الرحمانية
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
4.  عبده – عزبة عبده – الورق – سيدي سالم
5.  التقوى – عقلة القبلية – سيدي سالم غرب 
 


مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
6.  القبلي – قرية الرهاوي – منشأة القناطر
مديرية أوقاف القليوبية
م المسجد وعنوانه
7.  التوحيد – الفاروقية –  بنها أول
ثانيًا: مساجد الصيانة: 
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
1.  الرشايدة – الحلفاية  قبلي – نجع حمادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: "استعدوا"

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

مدرّب .. 4 معلومات عن زوج ميرنا نور الدين قبل يوم فرحهم

مش فنان | ميرنا نورالدين تحتفل بعقد قرانها على شاب مصري أمريكي ..خاص

تعليق قوي لـ نجيب ساويرس على افتتاح مسجد شنودة

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من الأهلي

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر أمام الاتفاق في الدوري السعودي

مقتل شخصين وإصابة 3 في قصف أوكراني على بيلجورود الروسية

رغم الفوز بالدوري.. قرار صادم من إدارة بايرن ميونخ ضد كان وحميديتش

سيول وأتربة .. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

من يسيطر على منطقة آسيا؟.. الصين أم اليابان| كيسنجر يجيب

تحذير عاجل من الأرصاد.. مرضى الصدر يلزمون منازلهم والعواصف الترابية ستستمر للغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصير صيفي يعالج عسر الهضم وتقلصات المعدة.. تعرف على طريقة عمله

تحذير عاجل| تجنب استخدام غسالات الأطباق لهذا السبب

مرات أب ومصحة كلمة السر | عودة مهندس للحياة بعد دمار نفسي

نفسك اتكتم من التراب .. 5 أطعمة لعلاج ضيق التنفس

فيديو

رقص رنا رئيس.. أبرز اللقطات من حفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

ضربة للدولار وبشرة خير في أسعار الذهب اليوم.. فيديو

وزير المالية يرد على فرض رسوم إضافية على عدة سلع وخدمات.. فيديو

اعرف سبب التسمية.. مسجد "شنودة" يثير الجدل في البحيرة| ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ