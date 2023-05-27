عشرات الآلاف يتظاهرون وسط بلغراد لدعم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش

تجمع عشرات الآلاف في وسط بلغراد لدعم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في استعراض للقوة في أعقاب احتجاجات كبيرة مناهضة للحكومة على إطلاق نار جماعي أسفر عن مقتل 18 شخصًا في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكان وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو وزعيم صرب البوسنة الانفصالي ميلوراد دوديك من بين المتحدثين في مسيرة 'صربيا الأمل' التي استقطبت حافلات محملة بالناس من جميع أنحاء صربيا والبوسنة ومقدونيا المجاورة.

وفي 3 مايو ، قتل صبي في سن المراهقة تسعة تلاميذ وحارس أمن في أول إطلاق نار جماعي في مدرسة في صربيا.

وبعد يوم واحد ، قتل رجل يبلغ من العمر 21 عامًا ثمانية أشخاص خارج بلغراد، ما أثار استياءً عميقًا واحتجاجات.

ويقول المتظاهرون ، المدعومون من أحزاب المعارضة ، إن الحكومة التي يقودها الحزب التقدمي الصربي بزعامة فوتشيتش أخفقت في كبح جماح وسائل الإعلام التي روجت للعنف والتصرف ضد العناصر الإجرامية في المجتمع.

ودعوا فوتشيتش وبعض الوزراء إلى الاستقالة ، مما استفز النخبة الحاكمة لتنظيم المسيرة لإظهار مدى الدعم الذي يحظى به.

ودعا فوسيتش أنصاره إلى التزام الصمت لمدة دقيقة تعبيرا عن الاحترام لجميع الذين قتلوا في إطلاق النار الجماعي. وقال لمؤيديه إنه سيستقيل من رئاسة الحزب يوم السبت.

واضاف 'اعتبارًا من الغد سأكون رئيسًا لجميع مواطني صربيا وليس رئيسًا للحزب السياسي'.

وحمل الناس في المسيرة الأعلام الصربية وصور فوسيتش ولافتة كتب عليها 'قلوبنا مع فوسيتش'.

وقال سيجارتو باللغة الصربية: 'أنت ونحن نواجه تحديات مماثلة ، وكلاهما يتعرض لهجمات من قبل التيار الليبرالي الدولي السائد'.

واضاف 'إنهم يهاجموننا لأننا نريد السلام في أوكرانيا ، يهاجموننا لأننا نؤمن بقيم الأسرة ولأننا نرفض أن يُقال لنا ما يجب القيام به'.

وقال دوديك رئيس جمهورية صرب البوسنة للحشد 'صربيا بقيادة فوسيتش نثق وندعم. عاشت صربيا وتحيا جمهورية صربسكا وتحيا روسيا'.

وتم حظر حركة المرور في بلغراد وتوقفت الحافلات في جميع أنحاء المدينة.

وتابع 'جئت إلى هنا لدعم رئيسنا الذي يناضل من أجل السلام في صربيا ،' جوران دينسيتش ، 53 عامًا ، الذي جاء من بلدة نيس الجنوبية.

وحث حلف شمال الأطلسي (الناتو) ، يوم السبت ، كوسوفو على تخفيف حدة التوترات مع صربيا ، بعد يوم من دخول حكومتها قسراً إلى المباني البلدية لتنصيب رؤساء بلديات في المناطق ذات الإثنية الصربية في شمال البلاد.

ودفعت الاشتباكات التي نجمت عن ذلك يوم الجمعة بين شرطة كوسوفو والمتظاهرين المعارضين لرؤساء البلديات من أصل ألباني ، صربيا إلى وضع جيشها في حالة تأهب قتالي كاملة ونقل الوحدات إلى مكان أقرب إلى الحدود.

وقالت أوانا لونجيسكو ، المتحدثة باسم التحالف العسكري عبر الأطلسي ، في تغريدة على تويتر: 'نحث المؤسسات في كوسوفو على التهدئة فورًا وندعو جميع الأطراف إلى حل الوضع من خلال الحوار'.

وقالت إن قوة كوسوفو ، قوة حفظ السلام التي يقودها الناتو وقوامها 3800 جندي في كوسوفو ، ستظل يقظة.

كانت الأمور لا تزال متوترة في الجزء الشمالي من البلاد حيث كانت قوات الشرطة المدججة بالسلاح في عربات مدرعة تحرس مباني البلدية.

ودافع رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي عن تصرفات الشرطة في مرافقته لرؤساء البلديات الجدد في اليوم السابق.

وقال كورتي على تويتر يوم السبت 'من حق أولئك المنتخبين في انتخابات ديمقراطية تولي مناصب دون تهديدات أو ترهيب. ومن حق المواطنين أيضا أن يخدمهم هؤلاء المسؤولون المنتخبون.'

انتقد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين يوم الجمعة حكومة كورتي لأفعالها في الشمال ، قائلا إنها 'أدت إلى تصعيد التوترات دون داع ، (كانت) تقوض جهودنا للمساعدة في تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا وستكون لها عواقب على علاقاتنا الثنائية مع كوسوفو. '

بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمان على انتهاء الحرب هناك ، لا يقبل الصرب في المنطقة الشمالية بكوسوفو إعلان كوسوفو الاستقلال في عام 2008 عن صربيا وما زالوا يرون بلغراد عاصمة لهم.

يشكل الألبان العرقيون أكثر من 90٪ من السكان في كوسوفو ، بينما الصرب هم الأغلبية فقط في المنطقة الشمالية.