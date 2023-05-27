بأيادٍ مصرية .. أحمد موسى : المتحف الكبير يوفر دخلًا بملايين الدولارات

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه قام بزيارة المتحف المصري الكبير، مضيفا:" مصر عملت متحف للبشرية كلها ".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يتم استعراض حضارة وتاريخ مصر وعندما يزور أحد المتحف المصري الكبير سوف ينبهر بما سيراه".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" طريقة إنشاء المتحف المصري الكبير عبقرية وتم تصميمه بطريقة فريدة، والمتحف يطل على الاهرامات مباشرة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" تم الانتهاء من المتحف المصري الكبير بنسبة 97 %، وأرض المتحف الكبير تم تخصيصها في التسعينات وتم البدء في تخطيط المتحف وتعطل المشروع في عام 2011 وفي عهد الرئيس السيسي تم استئناف المشروع".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" رجال مصر والشركات المصرية هي التي أنشأت المتحف المصري الكبير"، مضيفا:" المتحف المصري الكبير سوف يزيد دخل مصر بمئات الملايين من الدولارات ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" المتحف المصري الكبير سيكون نقلة في الترويج للسياحة المصرية ".

