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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بأيادٍ مصرية .. أحمد موسى : المتحف الكبير يوفر دخلًا بملايين الدولارات

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه قام بزيارة المتحف المصري الكبير، مضيفا:" مصر عملت متحف  للبشرية كلها ".

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  يتم استعراض حضارة وتاريخ مصر وعندما يزور أحد المتحف المصري الكبير سوف ينبهر بما سيراه".


وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"  طريقة إنشاء المتحف المصري الكبير عبقرية وتم تصميمه بطريقة فريدة، والمتحف يطل على الاهرامات مباشرة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  تم الانتهاء من المتحف المصري الكبير بنسبة 97 %، وأرض المتحف الكبير تم تخصيصها  في التسعينات وتم البدء في تخطيط المتحف وتعطل المشروع في عام 2011 وفي عهد الرئيس السيسي تم استئناف المشروع".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  رجال مصر والشركات المصرية هي التي أنشأت المتحف المصري الكبير"، مضيفا:" المتحف المصري الكبير سوف يزيد دخل مصر بمئات الملايين من الدولارات ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" المتحف المصري الكبير سيكون نقلة في الترويج للسياحة المصرية ".
 

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