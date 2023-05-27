الهلال يفوز على أبها ويرتقي للمركز الثالث بالدوري السعودي

نجح فريق الهلال في تحقيق الفوز على نظيره أبها، بثلاثية مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن السعودي.

وجاء الهدف الأول لفريق الهلال عن طريق محمد القحطاني في الدقيقة ١١ ثم أضاف أوديون إيجالو الهدف الثاني في الدقيقة ٤٤.

وسجل عبد الله الحمدان في الدقيقة ٨٧ الهدف الثالث لفريق الهلال.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي آل بليهي - محمد جحفلي - سعود عبد الحميد

خط الوسط: مصعب الجوير - جوستافو كويلار - أندري كاريلو

خط الهجوم: محمد القحطاني - لويس فييتو -أوديون إيجالو

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الهلال المركز الثالث من جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 56 نقطة، بينما يأتي فريق أبها في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.

يُذكر أن فريق الاتحاد قد حسم بطولة الدوري السعودي للمرة التاسعة في تاريخه برصيد ٦٩ نقطة، قبل نهاية المسابقة بجولة وحيدة.