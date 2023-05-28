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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

موضوعات عن الهوية.. أمسيات شعرية ومناقشات وورش للأطفال بثقافة القليوبية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهدت مواقع فرع ثقافة القليوبية عددا من الفعاليات الأدبية ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من بينها أمسية شعرية أعدها نادي الأدب ببيت ثقافة طوخ، بعنوان "مصر في أيديها التراب بيغني" أدارها الشاعر محمود الزهيري، موضحا أهمية التأكيد على تناول الأمسيات الأدبية والشعرية لموضوعات الهوية ترسيخا لقضايا الوطن في عيون وضمير شباب الأدباء، وتأكيدا لروح مصر الوطن.

وألقى الشاعر محمد مصطفى الهلالي عددا من قصائده منها "كفر مناقر، العمر بيكبر، مر بي" وألقت الشاعرة ولاء محمد عددا من قصائدها منها "افتح شبابيكك، سيناريو، الضحية والجلاد" لتتوالى قراءة الأعمال الأدبية للشعراء الحضور.

ووفقا لبرنامج قصر ثقافة القناطر الخيرية، عقد نادي الأدب أمسيته الأسبوعية، برئاسة الشاعر أبو عمار المصري، وبحضور شعراء وأدباء النادي، تناقشوا خلالها في العديد من الأعمال الأدبية مثل قصيدة "شكرا يارب" للشاعرة شروق سعيد، "ضاع الكلام" للشاعرة سمية حلمي، "مركب قناديل" للشاعر محمد جاهين، "الشمس مخنوقة" للشاعرة إيمان عمارة، "في حضن رصيف" للشاعر فهمي فوزى، "عيل يتيم" للشاعر محمود الجابي، "شبه حياة" للشاعرة ولاء البركاوي، و"الضربة" للشاعرة أمل الجابري، كما قدمت المواهب الفنية، شروق عادل، شهد إيهاب ومريم عبد العزيز سكتش تمثيلي أثار إعجاب الحضور في الأمسية، وبحضور الفنان التشكيلي عادل حنين والكاتب الصحفي محمد الحلواني والذي ألقى محاضرة عن الفنان الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين.

وفي إطار النشاط الصيفي للأطفال شهد قصر ثقافة الطفل ببنها إقبالا كبيرا على ورشة "تعليم أساسيات الرسم"  تدريب الفنانة رنا محسن، ونظم قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة القناطر الخيرية، ورشة صب قوالب بسيطة، تدريب الفنانة شيرين شحات، كما نُفذت ورشة رسم أساسيات الطبيعة الصامتة ومسابقة ثقافية بقصر ثقافة بهتيم، وبإشراف الإدارة العامة للمواهب، تدريب الفنانة جيهان مبروك والفنانة عبير يحيى.

جاءت الفعاليات برنامج فرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، ونفذت وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، في سياق برامج قصور الثقافة وفعالياتها المتنوعة التي تشمل العديد من القضايا والمناقشات الأدبية والفعاليات المقدمة لرواد المواقع الثقافية.

مواقع فرع ثقافة القليوبية فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة مصر في أيديها التراب بيغني الهوية ترسيخا لقضايا الوطن

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