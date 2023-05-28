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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان الزاوية: أسانسير كوبري المشاة معطل وكبار السن يعانون

صروة ارشيفية
صروة ارشيفية

أرسل القارئ محمد سالم استغاثة لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، متضررا من تعطل الأسانسير الخاص بكوبري المشاة في الزواية الحمراء.

وقال في استغاثته: “نعاني من تعطل الأسانسير الذى تم تركيبه حديثا لكبار السن لكوبرى عبود للمشاة فوق السكة الحديد والسلم ارتفاعه كبير، ونعانى الأمرين عند الطلوع أو النزول”.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وكبار السن.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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