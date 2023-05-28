أمراض خطيرة تسببها العواصف الترابية .. احذروها

العواصف الترابية التي تحدث من وقت لآخر تسبب الكثير من الأمراض ، حيث إنها تكون محملة بالاتربة والرمال، ومحملة أيضا بالفيروسات التي تصيب الكبار والصغار، خاصة أصحاب أمراض الجهاز التنفسي والجيوب الانفية ، وقد يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى توخي الحذر، حتي لا يتم التقاط البكتيريا والجراثيم والفطريات أثناء العاصفة الترابية.

نقدم في هذا التقرير اهم الامراض التي تصيب الانسان بسبب العواصف الترابية وفقا لموقع health direct



كيف تؤثر العواصف الترابية على صحة الانسان؟

⁃ إذا استنشق شخص الغبار من عاصفة ترابية، سيحدث هياج للممرات الهوائية العلوية (الأنف والجيوب الأنفية خلف الأنف والقصبة الهوائية.

⁃ جزيئات التراب التي يزيد حجمها على 10 ميكرومترات لا يمكن استنشاقها تتسبب في أغلب الحالات في التهابات في الجلد والعين، والتهاب الملتحمة، وزياد التعرض لعدوى العين.

⁃ الجزيئات التي يمكن

استنشاقها، الأصغر من 10 ميكرومترات، فإنها تُحتجز في أغلب الأحيان في الأنف والفم والجزء الأعلى من القصبة الهوائية، ويمكن أن يكون لها صلة من ثم بالاضطرابات التنفسية مثل الربو والتهاب القصبة الهوائية والالتهاب الرئوي والتهاب الأنف التحسسي والسُحار السيليسي.

⁃ كما أن الجزيئات الأدق حجماً يمكن أن تصل إلى الجزء الأسفل من القصبة الهوائية وتدخل في مجرى الدم حيث يمكن أن تؤثر على كافة الأعضاء وتتسبب في اضطرابات في الأوعية القلبية.



⁃ التراب يمكن أن ينقل بعض الأمراض المعدية ، مثل مرض المكورات السحائية، وهو عدوى بكتيرية للطبقة النسيجية الرقيقة المحيطة بالمخ والنخاع الشوكي، يمكن أن يتسبب في تلف في المخ

⁃ استنشاق الجزيئات الترابية في طقس حار وجفاف يمكن أن يلحق الضرر بمخاط الأنف والحنجرة مما يهيئ الظروف للعدوى البكتيرية.

⁃ عند التعرض بشكل مباشر لهذه الأتربة تؤدي في تهيج في الأغشية المخاطية في المجار التنفسية مما يؤدي إلى انتكاسة في حالتهم المرضية التي تكون عادة مستقرة منها تهيج في الربو وتهيج بالقصبات الهوائية.

اما المشاكل الصحية الأكثر شيوعاً بسبب العواصف الترابية فهي :

سيلان في الأنف

سعال

صدور صوت صفير عند التنفس

تهيج يُصيب العينين

صداع

اضطرابات في النوم

-الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية (المتعلقة بالقلب).



من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر؟

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية بسبب العاصفة الترابية هم:

-الرضع والأطفال

-كبار السن

-الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في التنفس مثل الربو واضطراب الانسداد الرئوي المزمن (بما في ذلك التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة).