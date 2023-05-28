هل ينحي زعيم المعارضة اليوم أردوغان من مقعد الرئاسة التركية؟

في غضون أسبوعين قصيرين ، تغيرت بعض الرسائل الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية في تركيا بشكل كبير ، وضاعف المتنافسان من الاتهامات ، فبينما ضاعف أوغلو من الخطاب القومي، اتبع اردوغان نهجا آخر، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

″إرسال كل اللاجئين إلى الوطن”



اتجه زعيم المعارضة كيليجدار أوغلو ، المعروف بسلوكه الأكثر تصالحية ولطيف كلامه، لميل مذهل نحو كراهية الأجانب وإثارة الخوف كجزء من إستراتيجية حملة الإعادة، مستغلًا السخط التركي الواسع تجاه أكثر من 4 ملايين لاجئ في البلاد.

ووعد ”بإعادة جميع اللاجئين إلى الوطن” إذا تم انتخابه ، واتهم أردوغان بإغراق البلاد بهم.

كما زعم أن مدن تركيا ستكون تحت رحمة العصابات الإجرامية ومافيا اللاجئين إذا بقي أردوغان في السلطة.

و الغالبية العظمى من اللاجئين في تركيا هم من سوريا المجاورة التي مزقتها الحرب.

بدت استراتيجية كيليتشدار أوغلو الجديدة استجابة لحقيقة فوز المرشح القومي المتشدد من حزب ثالث ، سنان أوغان ، بما يزيد قليلاً عن 5٪ من الأصوات في 14 مايو ، مما جعله في الأساس صانع ملوك.

ويريد كليجيدار بذلك أصوات ناخبي أوغان.

من المرجح أن يكسب كل من يؤيده أوغان جزءًا حاسمًا من ناخبيه - وعلى الرغم من تحفيز كيليجدار أوغلو للخطاب القومي والمناهض للاجئين ، فقد أيد أوغان في النهاية أردوغان.

وقال المحلل كينير: ”لقد تبنى كيليجدار أوغلو نهجًا أكثر تشددًا بشأن الهجرة والأمن قبل جولة الإعادة ... من غير المرجح أن يكون ذلك كافيًا”، معتبرا أن ذلك ليس الخيار الأفضل للفوز، مرجحا فوز اردوغان، لكن ليس الأمر قاطعا بعد، فالانتخابات قد تأتي بالمفاجآت.

ومع ذلك ، فقد أثار خطابه المناهض للاجئين بالفعل غضب العديد من مؤيديه وأدى إلى استقالات بعض حلفائه في حملته الانتخابية.



وتجري البلاد أول انتخابات رئاسية لها بعدما لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50٪ من الأصوات في انتخابات 14 مايو، وهي تعني أن أردوغان لم يحصل على النسب التي كان يحصل عليها سابقا، في أقل المرات التي يترشح فيها للانتخاب.

يواجه الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ، 69 عامًا ، زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو في ما وصفه كثيرون بأنه أخطر معركة في حياة أردوغان السياسية وضربة قاتلة محتملة لحكمه الذي دام 20 عامًا.

لكن الجولة الأولى من التصويت - التي شهدت إقبالًا هائلاً بنسبة 86.2٪ - أثبتت أنها خيبة أمل للمعارضة ، حيث جاء كيليجدار أوغلو البالغ من العمر 74 عامًا في المرتبة الثانية بنحو 5 نقاط مئوية.



