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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الفيومي: الحوار الوطني خارطة طريق جديدة لمستقبل مصر 

صدى البلد

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الحوار الوطني يعد بمثابة خارطة طريق لمستقبل مصر كما يحلم به المصريين قيادة وشعبا ، لتحسين حياة المواطن المصري ، و أحد آليات الحكومة للتحول الي الجمهورية الجديدة وبناء الإنسان بكل ما تحويه من معاني ، و تحقيق التنمية الشاملة في مصر . 

ورحب الفيومي، بالمقترحات والمناقشات التي شهدتها جلسات الحوار الوطني ، في كافة مجالات الحياة المصرية ، علي كافة المستويات، و بصفة خاصة القطاع الاقتصادي و الذي يمثل أهمية قصوى للمواطن المصري في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية متلاحقة تؤثر بشكل مباشر علي المواطن المصري .

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وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم ، أن التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا كانت لها نصيب كبير من جلسات و مناقشات الحوار الوطني و بصفة خاصة ما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية المنتج المصري، والذي يستلزم انتاج الخامات محليا مما يساهم في توفير العملة الأجنبية وبالتالي زيادة احتياطي النقد الأجنبي في خزينة الدولة، وكذلك تحقيق إستراتيجية مصر لمضاعفة الصادرات المصرية بالوصول الي 100 مليار دولار صادرات سنويا ، موضحا أن التوجه نحو التصنيع المحلي يساهم في تقليل فاتورة الواردات خاصة للسلع و الخامات التي لها بديل محلي .

وشدد الفيومي، علي ضرورة تشجيع الاستثمار الأجنبي و المحلي ، و تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين و منح المزيد من الحوافز التي تشجع المستثمر علي دخول السوق المصري ، و هو ما تعمل علي تحقيقه القيادة السياسية و كان آخرها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء المجلس الاعلي للاستثمار تحت رئاسته مما يعطى قرارات المجلس القوة و إلزام التنفيذ من كافة الجهات المعنية .

 ودعا الدكتور محمد عطية الفيومي، الي ضرورة تبني برنامج وطني لبناء اقتصاد قومي قوي قائم علي التصنيع ، لأن كلنا علي يقين أن الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية ، و التوجه بقوة نحو الدخول في الثورة الصناعية الرابعة، و زيادة مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في كافة المشروعات و الخطط الاقتصادية والتنموية .
 

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