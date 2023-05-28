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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحوار الوطني: جلسة 4 يونيو تناقش المحور السياسي ومعوقات العمل الأهلي

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن سيتم استكمال جلسات الحوار الوطني يوم 4 يونيو المقبل.

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وقال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "سيتم مناقشة المحور السياسي والخاص بعدد أعضاء مجلس النواب، فضلا عن جلسة أخرى للعمل الأهلي التنموي وأبرز معوقات العمل الأهلي التنموي".

 

وأضاف طلعت عبد القوي: "العمل الأهلي التنموي أصبح اليوم غاية في الأهمية، ولدينا أكثر من 36 ألف جمعية ومؤسسة أهلية وفقت أوضاعها حتى الآن".


وأشار إلى أن الجمعيات الأهلية تساهم مساهمة حقيقية في دخول التنمية للدولة، ولدينا جمعيات أهلية تقدم خدمات صحية بنسبة تصل لأكثر من 30% من الخدمات الصحية، فضلا عن جمعيات تساهم في التصدي للفقر.
 

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