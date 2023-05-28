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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طرح محال تجارية ووحدات إدارية بمدينتي العاشر من رمضان والسادات

عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الاسكان

أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن طرح 5 محال تجارية بأنشطة متنوعة وصيدلية بمساحات تتراوح بين (15م٢ : 45 م٢)، بالسوق التجارية بالقطعة رقم 2/1 بالمجاورة 78 بالحي الـ11 بالمدينة، للبيع بمزاد علني.


ولفت رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الأربعاء الموافق 14/6/2023 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.


 

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وفي ذات السياق، أكد المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم طرح 10 محال تجارية بأنشطة متنوعة، وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (21 م٢ : 102 م٢)، و10 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (62 م٢ : 119  م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بمزاد علني.



ولفت رئيس جهاز مدينة السادات، إلى أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة مزاد بيع المحال والصيدليتين، يوم الإثنين الموافق 19/6/2023 بمقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة مزاد بيع الوحدات المهنية والإدارية، يوم الإثنين الموافق 10/7/2023، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليتين والوحدات فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

 

مدينة العاشر من رمضان محال تجارية مدينة السادات

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