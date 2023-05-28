مصرع سائق في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي بسوهاج

لقي سائق في بداية العقد السادس من العُمر، مصرعه، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي إتجاه أسيوط، دائرة مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، مفاده وقوع انقلاب سيارة ربع نقل بدائرة المركز، ومصرع والد قائد السيارة.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع المدعو "زكريا ع. م. ع. ر- 51 سنة- سائق- يقيم بمحافظة الدقهلية"، وتبين أن السيارة كان يقودها نجله المدعو "عبدالله زكريا- 20 سنة- طالب"، اختلت عجلة القيادة بيديه؛ما أدى لإنحرافها بالمنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق وإصطدامها بصخرة.

ما نتج عنه مصرع والد قائد السيارة مُتأثرًا بإصابته، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، كما حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.