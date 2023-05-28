الكشف عن مخزن سلاح وذخيرة أثناء مداهمة مصنع بودر بالتجمع الخامس

ضربة موجعة سددها رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لمصنعي المواد المخدرة ، حيث نجحوا في القبض علي مجرم يقوم بتصنيع البودر داخل شقة بالتجمع الخامس وأثناء الضبط عثر علي مخزن سلاح وذخيرة حية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع مخدر "البودر" والإتجار فيه متخذاً من شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

وتم استهدافه وضبطه حال تواجده بالشقة وبحوزته بندقية آلية- بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- كمية من البودر الخام والمخلوط وزنت 4,230 كيلو جرام- عدد من الأقراص المخدرة- مبلغ مالى- ماكينة عد أوراق نقدية- عدد 2 ميزان حساس- هاتف محمول- سيارتين - أدوات وخامات للتصنيع .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر البودر بإستخدام الأدوات والخامات المضبوطة والإتجار فيه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه، والسيارتين لتسهيل تنقلاته، والأسلحة النارية بقصد الدفاع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.