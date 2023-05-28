بغدودة جديد| القصة الكاملة لمعاناة أحمد عجينة لاعب المصارعة وموقف الاتحاد منه

شهدت الأيام الماضية، أزمة في بعثة منتخب مصر للمصارعة، المشاركة في البطولة الأفريقية بتونس، بعد هروب لاعب الفراعنة أحمد فؤاد بغدودة من المعسكر، مما أثار جدلا واسعا.

وفتح اختفاء أحمد فؤاد بغدودة بسبب الظلم وخصم مستحقاته وإهمال اتحاد المصارعة له وفقا لتصريحات والده، المجال أمام بقية اللاعبين للحديث عن معاناتهم، خاصة في لعبة المصارعة.

ومن أبرز الحكايات، حكاية أحمد إبراهيم عجينة لاعب منتخب مصر للمصارعة، والذي توج ببطولة أفريقيا للمصارعة، والبطولة العربية، وبطولة إبراهيم مصطفى، وبطولة الجمهورية، حيث يعاني أيضًا من نفس مشكلة بغدودة.

وكتب أحمد عجينة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك" :تكملة لموضوع أحمد فؤاد بغدودة.. أنا اسمى أحمد إبراهيم وشهرتي أحمد عجينة".

وتابع: "أنا لاعب مثلت مصر للمصارعة الرومانية من 2013 وحتى الآن، ولاعب في المؤسسة العسكرية بالإسكندرية".

وواصل: "تعرضت للإصابة في بطولة تحت اسم منتخب مصر، وطالبني الطبيب بعمل عملية جراحية في الكتف، لكن الاتحاد المصري للمصارعة رفض التكفل بالعملية والنادي أيضًا".

وأضاف: "أنا من تكفلت بمصاريف العملية كاملة، وهى 50 الف جنيه مع العلم إن والدي صياد وعلى قد حاله، ومع ذلك جمع المبلغ بصعوبة شديدة".

وأكمل: "بعد العملية لم أتلق أي اتصال من الاتحاد أو النادي، كما أن النادي قام بإيقاف راتبي وهو مبلغ 1,200 جنيه".

وأكد: "كنت بقبض 1,200وأنا بطل أفريقيا، وبطل عرب، وخامس دورة ألعاب البحر الأبيض في أسبانيا، وبطل إبراهيم مصطفى، وعاشر العالم في التصنيف".

وأتم: "كنت أرغب في توصيل الرسالة ليس أكثر".