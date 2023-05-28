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رئيس التحرير
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ديني

تقوية للذاكرين وتنبيه للغافلين.. ما لا تعرفه عن مبادرة اعرف قدر نبيك|فيديو

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أطلق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، مبادرة اعرف قدر نبيك، من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، مؤكدا على فضل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)، وما عسى أن يقول قائل في سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وفي أخلاقه وشمائله.

وأضاف: هو الذي زكى ربه لسانه فقال: "وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى"، وزكى بصره فقال: "مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى"، وزكى فؤاده فقال: "مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى"، وزكى عقله فقال: "مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى"، وزكى معلمه فقال: "عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى"، وزكى خلقه فقال: "وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ"، وزكاه كله فقال: "لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ".

وتابع الوزير: من هنا تقويةً للذاكرين وتنبيهًا للغافلين وتعليمًا للراغبين تأتي هذه المبادرة، من هنا من مسجد سبط سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الإمام الحسين (رضي الله عنه) تعريفًا بقدر نبينا (صلى الله عليه وسلم).

الأوقاف تكشف عن 5 آليات لتفعيل مبادرة "اعرف قدر نبيك"

اعرف قدر نبيك| وزير الأوقاف: هدفنا ترسيخ حب الرسول وآله في نفوس النشء

أهداف مبادرة اعرف قدر نبيك

أولا: التعريف ببيان عظيم قدر سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من خلال حسن الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وبيان مدى اعتزازنا به (صلى الله عليه وسلم).
ثانيًا : أن حب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واتباع هديه من أكبر الدوافع للأخذ بالأسباب، فمن يحب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يمكن أن يكون كذابًا، ولا غشاشًا ولا محتكرًا ولا يأكل الحرام، ومن يحب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بصدق تجده محبًا لوطنه، لأننا نرسخ أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، فالإسلام لم يطلب منك مجرد العمل، بل يطلب منك اتقان العمل يقول (صلى الله عليه وسلم): “إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه”.

وقال (صلى الله عليه وسلم): "لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً علَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ له مِن أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ"، فعندما نتبع السنة سنعمل وننتج، فالعمل جزء لا يتجزأ من منظومة التعاليم الإسلامية، يقول (صلى الله عليه وسلم): “دينارٌ أنفقْتَهُ في سبيلِ اللهِ، ودينارٌ أنفقتَهُ في رقَبَةٍ، ودينارٌ تصدقْتَ بِهِ على مسكينٍ ، ودينارٌ أنفقتَهُ على أهلِكَ، أعظمُهما أجرًا الذي أنفقْتَهُ على أهلِكَ”.

ويقول سبحانه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ  ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"، فالصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) وحبه يدفعان إلى حب العمل والإتقان لا إلى التواكل والكسل.

بث مباشر| احتفالية الأوقاف بتدشين مبادرة اعرف قدر نبيك بمسجد الإمام الحسين

بجوائز قيمتها 200 ألف جنيه.. التفاصيل الكاملة لمسابقة «اعرف قدر نبيك»

آليات مبادرة اعرف قدر نبيك

1- تنفيذ عدد كبير من الدروس والندوات والأمسيات الدينية .
2- نشر وتوزيع عدد كبير من الإصدارات والمقالات عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وكريم أخلاقه بمختلف لغات العالم. 
3- إطلاق مسابقة اعرف قدر نبيك (صلى الله عليه وسلم). 
4- تخصيص ملف بمجلة منبر الإسلام وآخر بمجلة الفردوس للحديث عن بعض جوانب سيرة وشمائل سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
5- إطلاق حملة إلكترونية تحت عنوان: "كن إيجابيًّا" واعرف قدر نبيك (صلى الله عليه وسلم).

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