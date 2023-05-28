تحرير 157 محضرا تموينيا والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالاستمرار في تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين ، لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق.

جاء ذلك خلال مناقشته، للتقرير الأسبوعي الذي تعده مديرية التموين والتجارة الداخلية ، في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 21 حتى 26 من مايو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير، الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل التموين، الإشارة إلى ما أسفرت عنه الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 99 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 16 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 38 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 15 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 12 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و3 محاضر لعدم لعدم صرف بون للمواطنين، ومحضرين لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، بجانب 11 محضرا للتصرف في 221 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، ومحضرين لعدم وجود ميزان معتمد.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر مايو للبدالين بنسبة 100٪ من الكميات المربوطة على التجار من قبل المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقى معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

في حين أسفرت الحملات التي تقوم بها أجهزة المديرية ، لمراقبة الأسواق عن تحرير محضرين للمسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان لحيازتهم وعرضهم للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ولعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها، حيث تم ضبط 120 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر مختلفة الأنواع.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراء القانوني، كما تم تحرير محضرًا لأحد محلات السلع الغذائية لحيازته وعرض للبيع منتجات غير مدون عليها بيانات بالصلاحية أو مصدرها ،ومحضر ضد أحد المسئولين عن محلات السلع الغذائية لحيازته دقيق خاص بإنتاج الخبز المدعم بالمخابز وذلك بغرض بيعه بالسوق السوداء والتربح منه وتم ضبط والتحفظ على 10 أجولة دقيق بلدي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

بجانب تحرير محضرين ضد المسئولين عن منشآت تجارية وغذائية لقيامهم بممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة .

بينما تم تحرير 3 محاضر ضد جزارين لحيازتهم وعرضهم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم ضبط 40 كجم لحوم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين و24 محضرًا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية.

فضلا عن 13 محضرًا للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين.

وفي مجال مواجهة الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، فقد تم تحرير محضرًا لأحد المسئولين عن مستودعات البوتاجاز لقيامه بتجميع أسطوانات بوتاجاز منزلية بغرض بيعها بالسوق السوداء والتربح منها وتم ضبط والتحفظ على 118 أسطوانة بوتاجاز منزلية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف .

وفي جانب مواجهة الغش التجاري ، قامت حملات مشتركة من التموين والطب البيطري ومباحث التموين، أسفرت عن بتحرير 4 محاضر للمسئولين عن منشآت غذائية لقياهم بحيازة وعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي والتحفظ على 14 زجاجة زيوت طبيعية مختلفة بأحد محلات العطارة ،5 كجم دجاج بانيه. 63 علبة جبن ، 40 كجم سجق و8كجم لحوم مفرومة وواحد كجم جمبري و2 كجم بطاطس بأحد المطاعم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، و54 عبوة عصائر منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى سحب 10 عينات سلع أساسية لفحصها معمليا، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف.

كما تضمن التقرير استمرار العمل بمعارض أهلاً رمضان ومعارض السلع الغذائية ذلك في اطار تنفيذ توجيهات رئاسة الوزراء، ، بمد فترة العمل بمعارض (أهلاً رمضان) والأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والمحال والسلاسل التجارية بعد موسم الأعياد نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ومن منطلق أن تلك المعارض تعتبر أحد أدوات الحماية المجتمعية التي توفرها الدولة والمديرية، والتي تهدف لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بالجودة العالة والأسعار المناسبة ومواجهة كافة صور الاحتكار للسلع والمغالاة في الأسعار والغش التجاري.