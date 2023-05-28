دعاء لطفل مريض بالشفاء العاجل .. اذهب البأس ربّ النّاس واشفِ وأنت الشّافي

دعاء لطفل مريض بالشفاء العاجل يستحب للمسلم أن يدعوا في كل وقت ففي الدعاء فضائل كثيرة، ولا يوجد أمام الآباء سوى الدعاء للطفل بالشفاء العاجل، هو عبادة من الدرجة الأولى ، حثنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء في كل وقت، فهو من أعظم العبادات ، ومن أفضلها عند الله عز وجل ، فهو صلة بين العبد وربه، دعاء لطفل مريض بالشفاء العاجل لم يرض نص بهذه الصيغة إنما ورد نص الدعاء بالشفاء، دعاء لطفل مريض بالشفاء العاجل نعرضه في السطور التالية.

دعاء لطفل مريض بالشفاء العاجل

دعاء لطفل مريض بالشفاء العاجل ويستحب أن نقول اذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً.

-اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير، ربّي إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين.

اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجلاً يا أرحم الرّاحمين. اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين. اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقما أبداً، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينيك الّتي لا تنام. اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفيه.

-اللهمّ ربّ النّاس، مذهب البأس، اشفه أنت الشّافي، لا شافي إلّا أنت، اللهم أنزل شفائك لمن مسه الضر، واجبر من انهكه الوجع والأنين، يارب اشفي وعافي كل مريض يتألم.

اللهم يا من يعيد للمريض صحته وتستجيب دعاء البائس الضعيف إني اسألك الشفاء لكل روح قيدها المرض

اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما. اللهم انت الشافي المعافي اشفي كل مريض.

اللهم لا شافي إلا أنت ولا يبريء الأسقام إلا أنت اللهم يا شافي اشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما.

-اللهم اني أتوسلك بإسمك الأعظم يامن تعيد للمريض صحته اشفي طفلي فأنت أعلم بحاله ورد إليه عافيته وخفف عنه ألمه ويستحب أيضا عند قول دعاء لطفل مريض بالشفاء العاجل اللهم انت الشافي المعافي يارب اشفه وعافه مما فيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي طفلي شفاء عاجلا غير اجل شفاء لا يغادر سقما وأن يجمع له بين الطهور والأجر والعافية يا رب العالمين.

-اللهم وإن طال به الداء ودعوناك طلبا للشفاء فلا ترد لنا اللهم وبث في جسد طفلي وحبيبي عافيه لا يتبعها أذى يارب إن قدرتك تفوق قدرة الأطباء فأنزل الشفاء على كل جسد من السماء اللهم إنا دعوناك للشفاء لهم فلا ترد لنا دعاء لطفل مريض بالشفاء العاجل يارب لجأت إليك یامجیب الدعاء اللهم ارفع عن طفلي الداء وأكشف له الدواء واكتب له الشفاء وأجعل جسده صابرا على البلاء ياواسع العطاء.

-يا رب يا محيي العظام وهي رميم أحي العافية في جسد كل مريض اللهم اشف كل من طال بلائه وتعسر شفائه وهو عليك هين ربي اشفي طفلي شفاء لا يغادر سقما ومرضى المسلمين اجمعين.

اللهم ياعالم بالأسرار ومشفي كل مريض وملين الحديد اسألك ان تشفي طفلي “الاسم” من مرضه واسالك ان تشفي كل مريض من كل داء يارب استجب لي دعوتي ولا تردني خائب.

-اللهم انزل شفائك لمن مسه الضر، ربي اشفي وعافي مرضانا ومرضى المسلمين انت الشافي لا شفاء الا شفائك اللهم اشفي طفلي

اللهم احفظ لي طفلي فهو أجمل عطاياك و أغلى مارزقتني وأغلى ما أنعمت علي به اللهم إني أستودعتك اياه فاحفظه لي بحفظك يارب اشفيه وعافيه واجعل عافيتك تسري في جسده

-يارب أنك وأنت الأول فليس قبلك شئ وأنت الاخر فليس بعدك شئ وأنت من بيدك المعجزات يارب قد عجزت وطال صبري وإنتظاري ودعوتك ثم دعوتك ثم دعوتك ومازلت ادعوك لثقتي وأملي بك فليس لي سواك يارب اشفي طفلي وفرج همي وفك كربي وارح قلبي ويسر امري فأنت ولي ذلك والقادر عليه.



دعاء لشفاء المريض الصغير

دعاء لشفاء المريض الصغير، إذا كان مريضًا علي المسلم الدعاء والافتقار إلى الله عز وجل والتذلل والتضرع والدعاء لشفاء المريض الصغير، ولأهمية الدعاء قال تعالى: "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ، فطلب الدعاء ثم الاستجابة ستكون من رب العالمين، أن يشفي كل مبتلي وكل مريض وكل صغير من السقم وأن يرفع عنا البلاء والأمراض يارب العالمين,.

ونقول في الدعاء لشفاء المريض الصغير يارب إنه قطعه مني يؤلمني ألمه ويبكيني تعبه اللهم اشفي طفلي شفاء لايغادره سقما يارب ناديتك بقلب يملئه الأمل بالإجابة فلا ترد قلبي

اللهم اشفيه يارب إنه قطعة من قلبي ربي أنت تعلم إن مسه الضر مسني أضعافه اللهم اشفي طفلي انت الشافي المعافي يارب العالمين.

-بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك.

وفي الرقية دعاء لشفاء المريض الصغير أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها. ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار. ومن شر كل طارق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن.

اللهم اجعله من الصالحين المصلحين البارين بوالديهم.

اللهم فرح به نبيك المختار، واهده لما تعبد يا غفار. أعيذك بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.

- اللهم ارزق أطفالي الصحة القوية وامنن عليهم بالعافية الدائمة، واصرف عنهم الأمراض والآلام.

- اللهم ارزق أطفالي دوام الصحة وأكرمهم بالعافية، واجعلهم في مأمنٍ وفي حرزٍ وحصن من الأمراض والآلام وعين الإنسان وشرّ الشيطان وأذاه، واشفهم يا مولاي من كلّ سقم، وأذهب عن أجسادهم الضعف والوهن، فأنت الكريم وأنت القادر وأنت الرحيم يا رب.

- اللهم أني أسألك بإسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تشفي طفلي “الاسم” وتلبسه ثوب الصحة والعافية

اللهم يا فارج الكربات ويا مجزل العطائات اللهم استجب لي دعوتي بشفاء طفلي فهو اعز ما انعمت علي به ربي لا تريني فيه بأساً يبكيني.

اللهم يامن يحي الأمل به كل يأس وتقهر قدرته كل عجز يامن بيده الشفاء من كل داء عجز عنه الأطباء اشف بقدرتك طفلي وجميع الاطفال الذين يعانون من اي مرض.

- أعوذُ بكلماتِ اللهِ التاماتِ التي لا يُجاوزُهنَّ برٌّ ولا فاجرٌ من شرِّ ما خلق. وذرأَ وبرأَ ومن شرِّ ما ينزلُ من السماءِ ومن شرِّ ما يعرجُ فيها. دعاء لشفاء المريض الصغير أن نردد ومن شرِّ ما ذرأ في الأرضِ ومن شرِّ ما يخرجُ منها ومن شرِّ فتَنِ الليلِ والنهارِ ومن شرِّ كلِّ طارقٍ إلّا طارقًا يطرقُ بخيرٍ يا رحمنُ.

اللهم لا تريني في قرة عيني الصغيرة مكروه، ولا تفجعني فيها واحفظها وأنت خير الحافظين. يا رب اشف من هم على فراش المرض يأنون ومن أجسادهم يتألمون.

- اللهم اجعله من حراس الدنيا ومن الذاكرين والمذكورين، والطف به يا كريم. اللهم ارزقه جمال الخلق والخُلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة.



أدعية شفاء مكتوبة للطفل

أدعية شفاء مكتوبة للطفل اللهم ألبسه الصحة والعافية عاجلاً غير آجل، يا أرحم الراحمين، لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم. لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير.

اللهم ارحمه بقدرتك عليه، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين.

-اللهم ألبسه الصحة والعافية عاجلاً غير آجل، يا أرحم الراحمين، لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم ومن كلمات الدعاء لشفاء المريض الصغير لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير.

- اللهم ارحمه بقدرتك عليه، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين.

اللهمّ احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل والنهار.

-اللهم ياخالق المعجزات ويارب المستحيلات انت القادر ونحن العاجزين اللهم اشفي طفلي وانثر العافية بجسده البريئ يارب يا من تعيد للمريض صحته وتستجيب دعاء البائس إذا دعاك ان تشفية انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادرة سقماً يارب. يارب اشفي طفلي واشفي كل من يشكو مرضا وقد طال مرضه اشفه شفاء من عندك يغنيه عن كل طبيب اللهم اسعد كل بيت بشفاء مريضه يارب.

اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين يا رب.

اللهم أسألك باسمك الأعظم وجهك الأكرم يامن تعيد للمريض صحته ويامن تستجيب دعاء المريض.

اللهم اشفي طفلي فأنت أعلم بحاله ورد إليه عافيته وخفف عنه ألمه. كما اللهم أنت الشافي المعافي يا رب، اشفه وعافه مما فيه.

اللهم اشفي طفلي وعافيه وارسم البسمة على قلبه كما رسمها على قلوبنا. اللهم اشفي طفلي وحبيبتي وقرة عيني ومهجة فؤادي اللهم اشفيه وعافه وادفع عنه البلاء.