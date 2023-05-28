تكلفة تركيب لوحات الطاقة الشمسية فوق سطح المنزل..تفاصيل

عرضت قناة "صدى البلد" تقريرا عن تركيب لوحات الطاقة الشمسية فوق سطح المنازل، فالطاقة الشمسية هي إحدى مصادر الطاقة المتجددة التي يتم تحويلها إلى كهرباء، وتتم تلك العملية عن طريق تركيب الألواح الشمسية حيث يسقط عليها "الفوتونات" القادمة من الشمس فتنتج الكهرباء، والكهرباء الناتجة تكون عبارة عن تيار مستمر، ويتم تحويله عن طريق مغير التيار، ويحوله إلى تيار متردد تقوم بتغذية الأحمال في المنازل.

ولإنشاء لوحات الطاقة الشمسية على سطح المنزل لابد أن يوجد مجموعة من الخرسانة الجاهزة تثبت على سطح المنزل، ويتتبعها ما يسمى بالهيكل المعدني، ثم يثبت على الهيكل اللوح الشمسي، وتستورد الألواح الشمسية من الخارج ولها أنواع عدة، ومن مزايا الطاقة الشمسية هو إنها لا يصدر عنها ضوضاء مثل الرياح.

ويوجد العديد من المصانع المصرية التي تقوم بتجميع الألواح الشمسية، عن طريق استيراد الخلايا الصغيرة وتقوم بتجميعها بواسطة المكن لإنتاج اللوح الشمسي، ولكي يتمكن العميل من الإستفادة من الطاقة الشمسية على سطح منزله يقوم بالرجوع إلى إحدى الشركات المنفذة للطاقة الشمسية كي تقوم بحساب المساحة الصافية الخالية من الظلال، وتكلفة تلك الألواح تقديريا للكيلو الواحد منها يتراوح مابين 25 ألف إلى 30 ألف جنيه.

