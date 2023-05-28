عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اللجنة الوطنية لليونسكو تنظم ورشة عمل بعنوان "تعليم الكبار مدخلاً للتمكين والمواطنة"

صورة ارشفية
صورة ارشفية

نظمت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، المرحلة الأولى لمشروع "تأهيل ميسرات تعليم الكبار على استخدام منهجية المرأة والحياة "، والتى تتمثل فى تنظيم ورشة عمل بعنوان "تعليم الكبار مدخلاً للتمكين والمواطنة".

أقيمت ورشة العمل بالتعاون مع جمعية حواء المستقبل (الأمانة العامة للشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار)، والهيئة العامة لتعليم الكبار، والمركز الإقليمي لليونسكو لتعليم الكبار، خلال الفترة من ٢٢ حتى ٢٥ مايو الجاري.

يأتى ذلك في إطار برنامج مساهمة منظمة اليونسكو للعام 2022-2023، بحضور د. إقبال السمالوطى الأمين العام للشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار، ود.محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ورئيس مجلس إدارة المركز الإقليمي لليونسكو لتعليم الكبار بسرس الليان، وذلك بمقر المركز الإقليمي لليونسكو لتعليم الكبار بسرس الليان بالمنوفية.

txt

لتشجيع مؤسسات التعليم العالي والأخرى الإنتاجية والصناعية.. تحالفات إقليمية بين الجامعات لتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع


وأكد د. محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو أن الهدف من المشروع هو بناء قدرات (100) من مديرى عموم الأفرع والتدريب ومعلمات الكبار بفصول محو الأمية والمتابعين التربويين على منهجية المرأة والحياة بمناطق ومحافظات مبادرة (حياة كريمة)، وذلك فى إطار تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030، المعنى بالتعليم دون تمييز من خلال تمكين المرأة بالمناطق الأكثر تهميشًا بالتدريب على منهجية المرأة والحياة.

وأشار د.محمد سمير حمزة إلى أن مراحل المشروع تتمثل في مرحلة تحضيرية عُقد خلالها عدد من الاجتماعات التنسيقية، بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية واللجنة التنسيقية بتنفيذ المشروع، موضحًا أنه من المقرر تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بمركز اليونسكو الإقليمي لتعليم الكبار (اسفك) سرس الليان، وبمشاركة متدربين من ممثلي محافظات الوجه البحري والوجه القبلي والمحافظات الساحلية.

وأضاف أنه سيتم توثيق أعمال المشروع من خلال طباعة تقرير يتضمن كافة مراحل المشروع ونتائجه وتوصياته وتوزيعه على الجهات المعنية ذات الصلة.

وفي كلمته، أكد د.محمد ناصف أن محو الأمية قضية أمن قومي، حيث تسعى هيئة تعليم الكبار إلى إعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحرص على مواكبة التحديات المجتمعية العالمية والإقليمية والمحلية.

وأشار إلى أن علاج محو الأمية في مصر يبدأ بتكاتف الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، حيث إن المجتمعات تتكون من أسر ومؤسسات، موضحًا أن وزارة التعليم تقوم بعمل مجهودات كبيرة بالتعاون مع الهيئة كإنشاء فصول الفرصة الثانية والمدارس البديلة المتواجدة في بعض القرى على مستوى المحافظات؛ لمواجهة الأمية.

من جانبها، أكدت د. إقبال السمالوطي أن المرأة والحياة هي منهجية علمية وفلسفة تربوية موجهة لمناهج تعليم الكبار عامة، ومنهج المرأة والحياة خاصة، مشيرة إلى أنه تم بناؤها بالاعتماد على القياس الحقيقى والفعلي لاحتياجات المتعلمين من الكبار، ومواكبة أحدث الرؤى العالمية التى تربط بين التعليم والتعلم من ناحية واستدامة التنمية من ناحية أخرى.

وأوضحت أن المنهجية تنطلق من المرتكزات العالمية للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 والخاص بالتعليم، مضيفة أن اختيار المحافظات الممثلة في المشروع يأتي انطلاقًا من أن مبادرة حياة كريمة تعد مشروعًا قوميًّا ومنهجًا انتهجته الدولة المصرية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف رفع المعاناة وتحقيق الحياة الكريمة بالتعليم والتعلم مدى الحياة.

وفي كلمته، أكد السيد العبسي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية لليونسكو أنه من الضروري أن يكون للمنظمات والمؤسسات الخبرة الكافية في الاندماج وصناعة المستقبل، من خلال إدخال برامج مبتكرة ووضع إستراتيجيات واستحداث منهجيات لمحو أمية الكبار.

وأشار إلى أن تعليم الكبار أصبح من العلوم التربوية التي تهتم بالتعليم والتدريب والتثقيف، مضيفًا أن مفهوم محو الأمية يتسع ليشمل جميع مناحي الحياة كالأمية الثقافية والاقتصادية والتكنولوجية وغيرها، مؤكدًا أن محو الأمية المعرفية حق من حقوق الإنسان وأساس لعملية التعلم مدى الحياة.

من جانبه، نقل د.خالد خضر مدير مركز اليونسكو الإقليمي لتعليم الكبار تحيات د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز العمل مع منظمة اليونسكو ومكاتبها الإقليمية واللجنة الوطنية المصرية، مشيرًا إلى أن دور الميسرات يمثل شراكة في عملية التعليم والتعلم.

وأوضح أن المنهج المتبع لا يقتصر على أساليب التعليم التقليدية، ولكن أصبحت المهارات الحياتية جزءًا رئيسًا من عملية التعلم.

حضر فعاليات الورشة، د.خالد خضر مدير المركز الإقليمي لتعليم الكبار (اسفك) سرس الليان، أ.السيد العبسي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، د.وفاء خميس ممثلة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإدارة محو الأمية، ومشاركة ما يقرب من ٢٥ من مديري عموم الأفرع والتدريب ومعلمات الكبار بفصول محو الأمية والمتابعين التربويين على منهجية المرأة والحياة بمحافظات الوجه القبلي (سوهاج - قنا - أسوان).
 

وزير التعليم العالى والبحث العلمى التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

قرار مستفز.. الوداد المغربي يعترض على "كاف" قبل مواجهة الأهلي

أوجستي بوش يكشف الفارق بين التتويج بإفريقيا للسلة مع الزمالك والأهلي

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

تراجع في أسعار الذهب اليوم الاحد منتصف التعاملات

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي يخسر من برينتفورد بهدف في الدوري الإنجليزي

أسيست لـ صلاح .. ليفربول يسقط في فخ التعادل مع متذيل الدوري الإنجليزي

حفل زفاف لليوم الثانى فى الجونة.. ابن ماجد الكدواني وزوجته يثيران الجدل

أول تعليق من أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية

رئيس الجزائر يهنئ أردوغان على فوزه بانتخابات الرئاسة التركية

أرسنال يكتسح وولفرهامبتون بخماسية وينهي الدوري الإنجليزي وصيفًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هو أهلي كلهم| شاهد.. شيرين تتغزل في حسام حبيب خلال تواجدهم بجدة

الحاجة سوزان ومجاملة الحكام وشخص تسبب في رحيلي| 3 تصريحات نارية لفرجاني ساسي

بسبب بلع اللبان.. طفل يصارع الموت في أمريكا| شاهد ماذا حدث معه

أطعمة تحميك من أمراض القلب .. 16 نوع مختلف

فيديو

«الأهلي كعبه مش عالي».. فرجاني ساسي يحسم الجدل حول عودته إلى الزمالك..فيديوجراف

سيحدث خلال أيام .. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر «فيديوجراف»

سارة شندي أول رقيب شرطة مصري في أمريكا بعد جهود 15 سنة|فيديوجراف

هل صدر حكم قضائي يتيح زيادة سعر متر المباني لشركات التطوير العقاري؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ