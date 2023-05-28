أحمد الفيشاوي يمازح والدته سمية الألفي في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية

شارك الفنان أحمد الفيشاوي مقطع فيديو لوالدته الفنانة القديرة سمية الألفي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت سمية الألفي خلال الفيديو وهي تتناول الغداء مع أبنائها وظل أحمد الفيشاوي يمازحها قائلا: «ماما بحبك».

وعلق الفيشاوي علي الفيديوهات قائلا: "ألذ و أحلي واحده في الدنيا “، ويعد ذلك هو الظهور الأول لها بعد تعرضها لـ وعكة صحية مؤخرًا.

تفاصيل فيلم رهبة

يعرض للفنان أحمد الفيشاوي في السينمات فيلم "رهبة" ويشارك فى بطولة الفيلم بجواره كل من: نسرين أمين، ثراء جبيل، سما إبراهيم، الفنان السعودى محمد القس، محمود البزاوى، مصطفى غريب، عبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق.

وتدور أحداث فيلم "رهبة" حول سيد رهبة الذى يعيش فى أحد الأحياء الشعبية، ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاءه وشجاعته، لكن حينما يتعرض إلى حادث أليم سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.

آخر أعمال أحمد الفيشاوي

شارك أحمد الفيشاوى مؤخرًا في فيلم "اشباح أوروبا" مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، وشارك في بطولة العمل مصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف منهم باسم سمرة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية.