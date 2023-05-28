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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يعلق على تصرف غريب من حكم مباراة إنبي وفيوتشر

صدى البلد

سخر الإعلامي خالد الغندور من حكم مباراة انبي وفيوتشر في بطولة كاس مصر عبر السوشيال ميديا .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" اول مرة في التاريخ حكم رايح  الفار  يشوف الكورة جت في رجله و لا لا ".

وتأهل 14 فريقا لدور الـ16 في كأس مصر هذا الموسم، ويتبقى مباراتين فقط على اكتمال دور الـ16 وهما مباراة الأهلى ومنتخب السويس، ومباراة حرس الحدود وغزل المحلة التي تلعب اليوم.

والأندية المتأهلة هي: "سموحة، سيراميكا، إنبي، البنك الأهلي، المصري، المقاولون العرب، الزمالك، الاتحاد السكندري، فاركو، فيوتشر، طلائع الجيش، بيراميدز، النجوم، والداخلية".

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