صفعة قوية لـ الدولار بالسوق السوداء.. خسر 5 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

شهد سعر الدولار اليوم في السوق الموازية تراجعا كبيرا، وصل إلى 5 جنيهات أو يزيد ، إذ يبحث الكثير عن سعر الأخضر اليوم، في الوقت الذي استقر للشهر الثالث بحسب آخر تحديثات للبنوك العاملة في مصر.

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وتلقى الدولار صفعة قوية في السوق السوداء حيث وصل التعامل عليه بنحو ما بين 36 - 37، بعدما سجل 42 جنيها قبل أيام، بدعم توقعات ارتفاع إيرادات السياحة وتصريحات وزير المالية حول استقرار الأوضاع قريبا، وقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها.

الدولار

وتضاف نحو 14 إلى 15 مليار دولار من إيرادات السياحة مع نهاية السنة المالية 2022- 2023 التي تنتهي 30 يونيو المقبل، بحسب التوقعات وهو ما ينعش خزينة الدولة من العملة الصعبة، في الوقت الذي ارتفع فيه الاحتياطي النقدي الشهر الماضي، فضلا عن توقعات مصر لتحقيق إيرادات بقيمة 8.8 مليار دولار من رسوم عبور السفن في قناة السويس خلال عام 2023، وفقا لما أكده أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس في مقابلة مع بلومبرج.

السيطرة على التضخم

ويذكر أن محمد معيط وزير المالية قال خلال تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج الدولية، أنه مع شهر ديسمبر من العام الحالي ستشهد البلاد بدء التعافي واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، وبدء السيطرة على التضخم.

أسعار الدولار الآن

وتعتبر أسعار الدولار اليوم، محل اهتمام الملايين يوميا ، إذ شهدت الورقة الخضراء استقرارًا في البنوك، منذ يوم الجمعة 10 مارس الماضي، بحسب آخر تحديثات نشرتها البنوك على مواقعها الرسمية، ليكون مستقرًا بذلك لمدة 78 يومًا كاملة.

أسعار الدولار بالبنك المركزي

وتراجع سعر الورقة الخضراء أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري فجاءت كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المركزي

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الأخضر أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

الدولار في البنك المصري الخليجي

الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

وسجّل السعر اليوم في البنوك، استقرارًا ما بين 30.75 جنيه للشراء كأقل سعر، و30.95 جنيه للبيع كأعلى سعر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

أقل سعر للدولار اليوم

وسجّل الأمريكي أقل سعر صرف أمام الجنيه، في البنك الأهلي المصري اليوم ليصبح 30.75 جنيه للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

سعر الدولار عالميا

وتراجع الأمريكي عالميا بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى الأخضر أمام 6 عملات رئيسية ليسجل 104.19 نقطة في تعاملات اليوم بعد 104.23 أمس.