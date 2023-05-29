اليوم .. عرض الفيلم التسجيلي «قلبي ومفتاحه» بسينما الحضارة بالأوبرا

أعلنت المخرجة الشابة مروة السوري عرض فيلمها التسجيلي"قلبي ومفتاحه" بسينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية اليوم الإثنين، وذلك ضمن أسبوع سينما الشباب الذي يقام بالتعاون مع مؤسسة إبداع للثقافة والفنون والمجموعة"ميم" المشرف عليها ثناء هاشم استاذ السيناريو بمعهد السينما.



وقالت مروة السوري مخرجة الفيلم، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن فيلم"قلبي ومفتاحة"تقدم للمسابقة ضمن 60 فيلما وتم اختياره للعرض ضمن 25 فيلما سيتم عرضهم في أسبوع سينما الشباب بسينما الحضارة، موضحة أن الفيلم سيشهد عرضه أيضا في منتدى الشاعرة اللبنانية تغريد فياض المقرر اقامته في شهر يوليو المقبل بسينما الحضارة بالأوبرا.



"قلبي ومفتاحه"حظى بالمشاركة الفترة الأخيرة في عدد من المهرجانات السينمائية كان من بينها مهرجان العودة السينمائي الدولي في دورته السابعة في فلسطين،كما شارك بمهرجان سينما الموبايل لأفلام المرأة،إلى جانب مشاركته في مهرجان مزدة للأفلام القصيرة في ليبيا.



أحداث الفيلم تدور فى إطار الدراما التسجيلية الروائية المعبرة عن حب بطلة العمل لعالم السينما، وكيف أثرت على وجدانها النفسى ومن ثم العملى،وهو تمثيل وسيناريو وإخراج مروة السورى، وتصوير ومونتاج أحمد هاشم،شارك فى التصوير أحمد الشيمى وصمم بوستر الفيلم أحمد تايجر.

