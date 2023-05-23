رئيس الأوبرا عن تصريحات هاني فرحات: مهرجان الموسيقى العربية يتسع للجميع

أكد الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، أنه تبعا لتصريحات المايسترو هاني فرحات، فهو يعتقد أنه خانه التعبير وكلامه لا يعبر عن الحقيقة، موضحا أنهم في مرحلة الإعداد لمهرجان الموسيقى العربية، ويقومون بتجميع اللجنة العليا الخاصة بالمهرجان.

وأوضح "داغر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات"، المذاع على فضائية "النهار"، أن اللجنة تحتوي على قامات فنية على أرقى مستوى بـ مصر، و هي المعنية باختيار فكرة المهرجان ومسابقاته وغيرها من الأمور التي تخص المهرجان، وكانت أولى دوراته عام 1932، وقد شارك بها 2 من أهم المؤلفين في العالم.

وقال رئيس دار الأوبرا المصرية، إن المهرجان يهتم بتطوير الموسيقى العربية، ودراسة المشكلات والمحاور التي تهتم بتطويرها.

وأضاف أن من الناحية الفنية سيكون هناك عدة فقرات هامة لا تقل أهمية عن فقرات الفنانين الذين يتم استقبالهم بمصر، وهذه الفقرات خاصة بنجوم الأوبرا الذين يدعموا المكان طوال الوقت، بالإضافة إلى كل المواهب التي تستحق أن تقف على مسرح الأوبرا وتمثل مصر باعتباره مهرجانا دوليا.

وأوضح أن الموسيقى العربية ليست القديمة فقط أو المعاصرة أو الحديثة، لكنها مراحل يجب احترامها وتناولها، منوها إلى أن كل مطربي الأوبرا موجودون وحاضرون بالمهرجان.