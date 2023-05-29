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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هتقبض الأرباح أسبوعيا.. ماذا تعرف عن شهادة بنك قناة السويس الجديدة؟

شهادة ادخار
شهادة ادخار

أطلق بنك قناة السويس، مؤخرا، شهادة ادخار جديدة بعنوان  WEEKEND SAVER، لمدة 3 سنوات، وبعائد أسبوعي، الأمر الذي يجعلها مختلفة عن معظم الشهادات التي يتم صرفها بعائد شهري وسنوي.

ويقدم بنك قناة السويس، شهادة WEEKEND SAVER، للأفراد الطبيعيين من فئة الشباب الخاصة بعملاء beyond، من 16 سنة وحتى 35 سنة.

تفاصيل شهادة WEEKEND SAVER

بحسب جدول أسعار العائد لشهر مايو 2023، من بنك قناة السويس، على شهادة ادخار  WEEKEND SAVER، يكون الحد الأدنى 10 آلاف جنيه ومضاعفات الألف.

ويكون معدل العائد ثابت طوال فترة الشهادة أي الـ3 سنوات، ويتم دفع العائد أسبوعيًا، وبالنسبة لسعر العائد 16% سنويًا.

ومن المميزات التي يقدمها بنك قناة السويس، أنه يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة، وإمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمة الشهادة.

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الأوراق المطلوبة لشهادة  WEEKEND SAVER

يحتاج بنك قناة السويس من العميل للحصول على شهادة  WEEKEND SAVER، بالنسبة للعملاء الحاليين طلب إصدار الشهادة الادخارية، أما الجدد، مستندات فتح حساب بالإضافة إلى طلب إصدار الشهادة الادخارية.

شهادات ادخار بنك قناة السويس

يقدم بنك قناة السويس العديد من الشهادات الادخارية التي تتيح للعملاء فرصة تربح أرباحًا جيدة على مدار فترات مختلفة. ومن بين هذه الشهادات:

1- "شهادات الادخار العادية": تتيح للعملاء تربح أرباحًا بمعدلات مختلفة ولمدد متفاوتة، تبدأ من 3 شهور وحتى 5 سنوات، بحد أدنى للاستثمار يتراوح بين 500 و1000 جنيه.

2- "شهادات الادخار الخاصة": تتيح للعملاء تربح أرباحًا بمعدلات مختلفة ولمدد تصل حتى 7 سنوات، بحد أدنى للاستثمار يتراوح بين 50 ألف و100 ألف جنيه، وتتوفر أيضًا شهادات الادخار الخاصة بالعملات الأجنبية.

3- "شهادات الادخار المتنوعة": تتيح للعملاء تحويل أرباح الشهادة الى حسابات أخرى في البنك، أو الحصول على بطاقات ائتمانية بقيمة الأرباح التي تم جنيها.

ويمكن للعملاء الحصول على معلومات أكثر عن هذه الشهادات وشروطها من خلال زيارة أحد فروع البنك، أو الاتصال بخدمة العملاء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

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