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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تستخدمه بعد اليوم.. تحذير خطير من جل الاستحمام

صدى البلد

حذرت مؤسسة Beauty Kin - من وجود "العديد من المكونات" في غسول الجسم اليومي يمكن أن تكون "ضارة". 

فمن المهم جدًا التأكد من أنك على دراية بما هو موجود بالضبط في المنتجات التي تستخدمها للغسيل" مثل الكبريتات؛ حيث تستخدم الكبريتات بشكل شائع كعامل رغوة عندما تقوم برغوة المنتج على بشرتك  وفقا لexpress.

"الكبريتات هي مادة شائعة جدًا لتهيج الجلد ، والأشخاص الذين لديهم بشرة حساسة هم أكثر عرضة للتهيج من هذا المكون."

وبالتالي ، فإن استخدام المنتجات التي تحتوي على الكبريتات يمكن أن يؤدي إلى بشرة جافة ومتشققة ومسببة للحكة ومؤلمة. 

 

كما يوجد عنصر آخر يجب الانتباه إليه هو التريكلوسان ، وهو شائع إلى حد ما في الصابون وغسول الجسم. 

مثالية لمنع نمو البكتيريا ، "وجدت الدراسات أن التعرض المفرط للتريكلوسان يرتبط بتقليل بعض الهرمونات التي تنتجها الغدة الدرقية".

علاوة على ذلك ، تشير الأبحاث إلى أن التريكلوسان "يمكن أن يضر بصحة الأمعاء". 

تم استخلاص هذا الاستنتاج من دراسة أجريت على الحيوانات ، حيث تم العثور على ارتباط بين التريكلوسان والتهاب القولون داخل الفئران.

"تم ربط هذه الاختلالات الهرمونية أيضًا بإمكانية التسبب في مشاكل الإنجاب والخصوبة في وقت لاحق من الحياة".

كما تحذر من مادة البارابين ، وهي مواد حافظة تطيل العمر الافتراضي للمنتج. 

يتداخل البارابين مع الهرمونات في الجسم ، مما قد يؤدي إلى حساسية الجلد.

قال وارد: "في بعض الحالات ، [هذا] قد يؤدي في النهاية إلى ردود فعل تحسسية وتهيج".

"لكن مادة البارابين ليست فقط الجلد الذي يمكن أن يضره ، بل لديه أيضًا القدرة على التسبب في ضرر طويل الأمد تحت السطح.

"أظهرت الدراسات أن هناك صلة بين بعض البارابين الذي يرفع مستوى الضرر الخلوي ... [يربطه] بسرطان الجلد."

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