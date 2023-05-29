وكيل وزارة التعليم بشمال سيناء يتابع لجان امتحانات الدبلومات الفنية

ترأس حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء ، غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية (صناعي -تجاري -زراعي - فندقي) الدور الأول ٢٠٢٣ م، وذلك في اليوم الثالث للامتحانات .
كما تابع تلفونياً، موقف وصول الأسئلة من المراكز الفرعية بكل إدارة تعليمية إلى اللجان الامتحانية، والتأكيد على توفير الهدوء والجو المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات داخل وخارج اللجان الامتحانية .
وقد تم التنبيه على عدم دخول أجهزة المحمول مع الطلاب والتأكد من استخدام العصا الالكترونية ، و ضرورة تحقيق الإنضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.
امتحانات الاثنين:
و يؤدي الطلاب الامتحانات اليوم الاثنين في المواد التالية :
التعليم الصناعي:
الفترة الأولى : مادة الرياضيات العامة
الفترة الثانية : مادة تطبيقات تكنولوجية
التعليم التجاري :
الفترة الأولى : لغة فرنسية
الفترة الثانية: حاسب آلي
التعليم الفندقي : لغة فرنسية
اعداد مهني :
الفترة الأولى : مواد تخصصية
الفترة الثانية: حاسب آلي
التعليم الزراعي :
مواد تخصصية.