وكيل وزارة التعليم بشمال سيناء يتابع لجان امتحانات الدبلومات الفنية

ترأس حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء ، غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية (صناعي -تجاري -زراعي - فندقي) الدور الأول ٢٠٢٣ م، وذلك في اليوم الثالث للامتحانات .



كما تابع تلفونياً، موقف وصول الأسئلة من المراكز الفرعية بكل إدارة تعليمية إلى اللجان الامتحانية، والتأكيد على توفير الهدوء والجو المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات داخل وخارج اللجان الامتحانية .

وقد تم التنبيه على عدم دخول أجهزة المحمول مع الطلاب والتأكد من استخدام العصا الالكترونية ، و ضرورة تحقيق الإنضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

امتحانات الاثنين:

و يؤدي الطلاب الامتحانات اليوم الاثنين في المواد التالية :



التعليم الصناعي:

الفترة الأولى : مادة الرياضيات العامة

الفترة الثانية : مادة تطبيقات تكنولوجية



التعليم التجاري :

الفترة الأولى : لغة فرنسية

الفترة الثانية: حاسب آلي



التعليم الفندقي : لغة فرنسية



اعداد مهني :

الفترة الأولى : مواد تخصصية

الفترة الثانية: حاسب آلي



التعليم الزراعي :

مواد تخصصية.

