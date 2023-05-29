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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل وزارة التعليم بشمال سيناء يتابع لجان امتحانات الدبلومات الفنية

متابعة امتحانات الدبلومات
متابعة امتحانات الدبلومات الفنية بسيناء

ترأس حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء ،  غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية (صناعي -تجاري -زراعي - فندقي) الدور الأول ٢٠٢٣ م، وذلك في اليوم الثالث للامتحانات .


كما تابع تلفونياً،   موقف وصول الأسئلة من المراكز الفرعية بكل إدارة تعليمية إلى اللجان الامتحانية، والتأكيد على توفير الهدوء والجو المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات داخل وخارج اللجان الامتحانية .

وقد تم التنبيه على عدم دخول أجهزة المحمول مع الطلاب والتأكد من استخدام العصا الالكترونية ، و ضرورة  تحقيق الإنضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

 

امتحانات الاثنين:

 

و يؤدي الطلاب الامتحانات اليوم  الاثنين في المواد التالية :


 التعليم الصناعي:
الفترة الأولى : مادة الرياضيات العامة
الفترة الثانية : مادة تطبيقات تكنولوجية
 

التعليم التجاري : 
الفترة الأولى : لغة فرنسية
الفترة الثانية: حاسب آلي
 

 التعليم الفندقي :  لغة فرنسية
 

 اعداد مهني :
الفترة الأولى : مواد تخصصية
الفترة الثانية: حاسب آلي
 

 التعليم الزراعي : 

مواد تخصصية.
 

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سيناء لجان امتحانات الدبلومات العمليات

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