بعد موافقة النواب.. 6 أهداف لمشروع قانون الضريبة على الدخل

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمي الإثنين ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ .
ويأتي مشروع القانون بهدف التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وبما يتسق مع توجه الدولة في دعم المستثمرين وتشجعيهم وزيادة الإقبال على التداول.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق الأهداف الآتية :
1_ معالجة المشكلات العملية التي أسفر عنها الواقع العملي.
2_ دعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم.
3_ دعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال.
4_ زيادة الإقبال على التداول.
5_ ومواكبة المتغيرات والتطورات التي تشهدها الإدارة الضريبية للتحول الرقمي .
6_ميكنة العمليات الضريبية.