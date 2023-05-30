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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد موافقة النواب.. 6 أهداف لمشروع قانون الضريبة على الدخل

صدى البلد

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمي الإثنين ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ .


ويأتي مشروع القانون بهدف التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وبما يتسق مع توجه الدولة في دعم المستثمرين وتشجعيهم وزيادة الإقبال على التداول.

 


ويستهدف مشروع القانون تحقيق الأهداف الآتية :

1_ معالجة المشكلات العملية التي أسفر عنها الواقع العملي.

2_ دعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم.

3_ دعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال.

4_ زيادة الإقبال على التداول.

5_ ومواكبة المتغيرات والتطورات التي تشهدها الإدارة الضريبية للتحول الرقمي .

6_ميكنة العمليات الضريبية.  

مجلس النواب حنفى جبالى الحكومة قانون الضريبة على الدخل

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