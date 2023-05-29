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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قبل انطلاق تنسيق الجامعات 2023 .. تكثيف جهود التعليم العالي ضد الكيانات الوهمية بزيادة لجان الضبطية القضائية

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

التعليم العالي: 

إعلان قوائم مؤسسات التعليم العالي المعتمدة بشكل دائم لإعلام الطلاب بها

زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بالتنسيق مع وزارة العدل

تشكيل لجنة رصد إعلامي لأنشطة الكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي

جهود لجان الضبطية القضائية تجوب المحافظات لملاحقة الكيانات الوهمية

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، لإطلاق تنسيق الجامعات بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة ، حيث تقوم بتكثيف جهودها خلال هذه الفترة للتصدى لعمليات النصب التي تمارسها الكيانات الوهمية على الطلاب وأولياء الأمور من خلال لجان الضبطية القضائية.

ومن جانبه قال الدكتور عادل عبدالغفار المُتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه مع اقتراب تنسيق الجامعات 2023 ، تقوم لجان الضبطية القضائية بالوزارة بتكثيف جهودها في القيام بملاحقة الكيانات الوهمية في كافة محافظات الجمهورية.

وأضاف "عبد الغفار " أن هذ الكيانات تقوم بالنصب على الطلاب وأولياء الأمور من خلال الادعاء كذبًا بأنها تمنح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية، خاصة خلال فترة التنسيق للجامعات والمعاهد، والتي ينشط فيها ظهور الدعاية والتسويق لهذه الكيانات بغرض استغلال الطلاب وأولياء الأمور بشكل غير قانوني.

وأشار "عادل" أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي، حيث يتم إتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية.

وأوضح أنه قد نجحت هذه اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية في رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها المكثفة خلال الفترة الماضية، والنجاح في توجيه ضربات متتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.

وأكد المُتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي لـ صدى البلد أن التنسيق الجيد بين وزارتي التعليم العالي والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ والذي مكن من زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس) ويتم تحديثها بشكل مُستمر، كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أية مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل الخاصة بالوزارة. 

 

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وأكد سيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عطا أنه سيتم مُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

ومن جانبه أكد محمد على ، طالب جامعي ، إنه كاد أن يتعرض العام الماضي للنصب من قبل أحد الكيانات الوهمية إلا أن ، قيام الوزارة بنشر الجامعات والمعاهد المعتمدة جعل الأمر أكثر سهولة للتأكد من صحة المكان.

وأشارت نجوى محمود أحد أولياء الأمور ، أنها قد تعرضت من قبل بسبب هذه الكيانات للنصب وقامت الوزارة بغلق المكان ، حيث كان المكان هو السبب في ضياع عام دراسي على أبنتها ، لذلك يجب الانتباه لتعليمات الوزارة جيدا.

ونوضح أبرز توجيهات من التعليم العالي حول مداهمة الكيانات الوهمية قبل التنسيق:

- تكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المُقبلة.

- مداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية،

- الحصول على ترخيص حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

- لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة.

- تواصل عملها على مدار الساعة وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي.

- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد هذه الكيانات الوهمية.

- التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي.

- تكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبل.

الضبطية القضائية الدكتور عادل عبدالغفار الفترة المقبلة انتهاء امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة

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