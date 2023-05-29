سقوط عنصر إجرامي بحوزته مخدرات وسلاح ناري في المنوفية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة المنوفية) حال تواجده بمسكنه..وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 600 جرام – بندقية خرطوش – مبلغ مالى – هاتف محمول) .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(188 ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة.