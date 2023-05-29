عادة يفعلها الكثيرون تصيبك بجلطة في المخ.. تعرف عليها

تعد اضطرابات النوم أو قلة النوم أو النوم المتقطع واحدة من أهم المشكلات التي يعاني منها الكثيرون ، ومنتشرة بشكل كبير بين كبار السن والأطفال الصغار ، و تسبب أمراضا خطيرة على الصحة مثل الاضطرابات العصبية وتلف الدماغ و قد تصل في بعض الأحيان إلى الموت المبكر.

لذلك نقدم في هذا في هذا التقرير، مخاطر اضطرابات النوم ونصائح للحصول على نوم جيد والتعامل وكيفية التعامل اضطرابات النوم وفقا لموقع Psypost.

دراسات حول تأثير قلة النوم على الدماغ

أظهرت الدراسات الحديثة أن السهر لوقت متأخر والحرمان من النوم قد يسببان تلفا طويل الأمد للدماغ.

ونشرت مجلة (Trends in Neurosciences) البربطانية دراسة حول التأثيرات العصبية الطويلة المدى للحرمان من النوم لدى كل من الحيوانات والبشر .. وأشارت إلى أدلة مؤكدة على أن قلة النوم تؤدي إلى تلف طويل الأمد في الدماغ وزيادة خطر الاضطرابات التنكسية العصبية مثل مرض ألزهايمر.. وذكرت الدراسة أن فترات الحرمان الشديدة من النوم ضارة بالصحة ،فقد استخدم الأرق القسري لعدة قرون أداة عقاب وتعذيب.

وفي أول دراسة تجريبية عن الحرمان من النوم في روسيا أجبرت قطة على البقاء مستيقظة من خلال التحفيز المستمر، فماتت في غضون 5 أيام. وعند فحص جسدها بعد ذلك اكتشفوا أن "الأوعية الدموية نزفت وتآكلت الأغشية الدهنية"، وخلصت الدراسة إلى أن "الحرمان التام من النوم أخطر من الحرمان التام من الطعام" لان الحرمان من النوم يؤدي إلى موت الخلايا في المخ ويسبب التهاب في قشرة الفص الجبهي..

مخاطر اضطرابات النوم

⁃ ومن الأعراض الشائعة التى تسببها اضطرابات النوم التعرض لنزلة البرد باستمرار وضعف الجهاز المناعي،

⁃ ويصنّف الأطباء اضطرابات النوم في صدارة أعراض أمراض الاكتئاب.

⁃ اضطرابات النوم تؤثر بشكل مباشر على القدرات الذهنية للمرء وتحدّ منها

⁃ تسبب اضطرابات في الهرمونات، مما يتسبب في زيادة الوزن، كما أن قلة النوم تنمي الرغبة في تناول الطعام، والسبب الزيادة في إفراز هرمون "غريلين" المسؤول عن الإحساس بالجوع.

⁃ تؤدي إلى زيادة إنتاج البول وزيادة الملح فيه

⁃ صلة واضحة بين قلة النوم والصداع النصفي وصداع التوتر،

⁃ ترفع من خطر الموت المبكر، لأن الجسم لا يصل إلى مستوى الراحة المنشود.

⁃ يمكن أن يحدث انقطاع النفس النومي بسبب بعض المشاكل الصحية، مثل السمنة وفشل القلب.

⁃ يزيد من خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية