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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

"ضوابط السنة والبدعة" محاضرة لأئمة ليبيا بمنظمة خريجى الأزهر

الدكتور محمود حلمى
الدكتور محمود حلمى

قال الدكتور محمود حلمى- الأستاذ بكلية الشريعة الإسلامية بـ جامعة الأزهر بالقاهرة: إن إحداث أمر من الأمور لا يكفى للحكم عليه بأنه بدعة أو ضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من أحدث فى أمرنا هذا ماليس منه فهو رد"، فالإحداث المذموم قال عنه العلماء له قيدان: القيد الأول فى قوله "فى أمرنا هذا" أى فى الدين أما الإحداث فى الأمور الدنيوية لا يدخل فى الإحداث المذموم.

جاء ذلك خلال محاضرته "ضوابط السنة والبدعة" بالدورة التدريبية الشرعية لأئمة وخطباء ليبيا المتدربين بالمنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب.  

أما القيد الثانى أشار فيه إلى قوله"ماليس منه" أى ماليس له أصل فى الشرع يدل عليه، أو ماكان مخالفا للشرع فأما إحداث ماله أصل فى الشرع أو ما لا يخالف الشرع فهذا لا يدخل فى الإحداث المذموم وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى جمع المسلمين فى صلاة التراويح: "نعمت البدعة هذه" وأجمع الصحابة على ذلك، فالحديث النبوى المذكور وقول عمر بن الخطاب – رضى الله عنه واجماع الصحابة يدل على تقسيم البدعة إلى: بدعة حسنة وبدعة قبيحة، والذم لايتوجه إلا للبدعة المخالفة للشرع.

 

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الدورة التدريبية التاسعة عشر لأئمة ووعاظ ليبيا

وانطلقت أمس فاعليات الدورة التدريبية التاسعة عشر لأئمة ووعاظ ليبيا، التى تعقدها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالتعاون مع اكاديمية الأزهر العالمية للتدريب؛ لصقل المواهب الدعوية وتثقيفهم شرعيا وعلميا بعلوم الأزهر التى تتمتع بالوسطية والاعتدال، وفى إطار جهود المنظمة لدحض الافكار المتطرفة وتحصين المتدربين بالعلوم الشرعية الصحيحة.


بدأت الدورة بمحاضرة للاستاذ ابراهيم الهدهد المستشار العلمى للمنظمة قال فيها إن الأسس العاصمة من الفهم الخاطيء للنصوص الشرعية تتمثل فى ضرورة معرفة أسباب النزول وظروف النزول بالإضافة إلى مراعاة حال التنزيل والورود والسياق السابق واللاحق. 


وأشار إلى أنه لا يكفى لفهم النصوص الشرعية الاعتماد على الدلالة اللغوية فقط فاللغة أحد الأدوات وليست الوحيدة، فلابد من استكمال أدوات فهم النص ومن أهمها كيف فهم الصحابة هذا النص فإنهم أعرف باللسان وافقه بالمقصود، فقد تجد النصوص الشرعية ودلالتها اللغوية واحدة والموقف الفقهى منها مختلف.


وتطرق د.الهدهد لقضية الصلاة فى المساجد التى بها أضرحة وعالج هذا الفهم الخاطيء للمتشددين فى هذه القضية بأدلة عقلية ونقلية.


وقد شهد افتتاح الدورة أ.د محمد المحرصاوى، والسيد أسامة ياسين نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وأ.د عبدالدايم نصير الأمين العام للمنظمة.

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