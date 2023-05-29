عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تطالب حلفاءها فى العراق بانهاء وجود العناصر المناهضة لها

صدى البلد

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني العميد علي أكبر أحمديان، خلال لقائه مع وفد عراقي، ضرورة إنهاء "وجود العناصر المناهضة لإيران داخل العراق.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي العميد علي اكبر احمديان، أن "الاتفاق الأمني الأخير بين إيران والعراق جاء نتيجة شهور من الحوار والجهود المشتركة للمؤسسات ذات الصلة في البلدين وخارطة طريق لاستقرار الأمن على الحدود وتمهيد الطريق لتوسيع التعاون في مجالات أخرى".

في إطار زيارته الى ايران، التقى مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اليوم الاثنين مع امين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني  العميد علي أكبر أحمديان وبحث معه القضايا الثنائية لاسيما تنفيذ الاتفاقية الأمنية الأخيرة بين البلدين وأهم التطورات الإقليمية والدولية.

وفي هذا اللقاء أشار أحمديان إلى "الجذور الدينية والحضارية المشتركة الطويلة بين البلدين"، معتبراً العراق "ضمانة لعلاقات ثنائية عميقة وواسعة" .

وأكد احمديان على ان "سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دائما لدعم الحكومة العراقية على أساس إرادة الشعب العراقي"، موضحا أن "امتزاج دماء شهداء البلدين لاسيما القادة العظماء أمثال الحاج قاسم سليماني وابو مهدس المهندس هي تأكيد على حقيقة التلاحم في مواجهة الظلم والإرهاب وانعدام الأمن".

أحمديان، وصف الاتفاق الأمني الأخير الذي جاء نتيجة شهور من الحوار والجهود المشتركة للمؤسسات ذات الصلة في البلدين بأنه "إجراء مناسب وستراتيجي للغاية"، وأكد على "التنفيذ الحازم لبنوده".

وفي اطار هذا الاتفاق ايضا لفت احمديان الى "دور الحكومة العراقية في التعاون لضمان أمن الحدود العراقية - الايرانية في أسرع وقت ممكن، مع إنهاء وجود العناصر المناهضة للثورة الاسلامية الايرانية في هذا البلد".

وفي سياق تأكيده على متابعة وتنفيذ الاتفاقيات الأخرى بين إيران والعراق وخاصة الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين، اشار احمديان الى ان "إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي توسيع العلاقات وتعميقها بشكل شامل مع دول الجوار وخاصة دولة العراق الشقيقة والصديقة"، واعلن عن "استعداد ايران للتعاون والتفاعل الثنائي والمتعدد الأطراف لتنفيذ هذه السياسة في جميع أبعادها".

بدوره، صرح مستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرجي ان "الحكومة ومؤسسة الأمن القومي في العراق عازمتان ومستعدتان للتعاون والتفاعل مع الجمهورية الإسلامية الايرانية كما في الماضي من خلال الحفاظ على التواصل الوثيق والمستمر في جميع المجالات".

وفي إشارة إلى العلاقات المتميزة المستمرة بين البلدين، اعتبر الاعرجي ان "أمن العراق من أمن إيران وأمن إيران من أمن العراق".

وفي اشارة الى ان "التشاور المستمر بين كبار المسؤولين في البلدين هو اساس لإستقرار وتقدم البلدين"، اكد الاعرجي على "اهمية الاسراع في تنفيذ الاتفاقات الثنائية المبرمة خاصة في المجالين الاقتصادي والأمني"، واعلن عن "التزام العراق بالاتفاقية التي تم التوقيع عليها مؤخرا بين البلدين".

واعتبر الاعرجي ان "هذه الاتفاقية الاخيرة بين البلدين قائمة على الايمان بأن استقرار وتطور إيران والعراق هو ضمانة لتحسين عامل الأمن القومي للبلدين وأساس للسلام والتقدم في المنطقة".

رئيس وزراء العراق يهنئ أردوغان علي إعادة انتخابه رئيسا لـ تركيا

شكري: مصر حريصة على دفع التعاون مع العراق وتتطلع لعقد اللجنة العليا المشتركة

علي أكبر أحمديان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

طقس الغد.. ارتفاع الحرارة على القاهرة والوجه البحري وأمطار رعدية في سيناء

مجلس أعلى للضرائب وإعفاءات استثنائية.. تعديلات جديدة في قانون الضريبة على الدخل

أولى صفقات الأهلي الصيفية| نجم الدوري الكندي على بعد خطوات من المارد الأحمر

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

علاقات آثمة مقابل الإجهاض | اعتراف جريء لطبيب نساء روض الفرج

ترشيحاتنا

ذكور فقط.. قبول دفعة جديدة من الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية وسحب الملفات حتى1 يوليو

احترسوا من الرطوبة.. طقس حار جدا يضرب المحافظات والعظمى تصل 44 درجة

في ذكرى سقوط قسطنطينية.. كيف تغلب السلطان محمد الفاتح على الدولة البيزنطية

بإجماع الآراء.. الإعدام شنقا لقاتل صديقه مدرس الإنجليزي بمنشأة القناطر

شيخ الأزهر يدعو إلى لم شمل الأمة الإسلامية لمواجهة التحديات وحملات التغريب

هالاند ليس الأول| 5 لاعبين عمالقة في دوريات أوروبا.. اثنان منهم بطول 2.08 متر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذة وغير مكلفة .. طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

القوات المسلحة تتسلم الفرقاطة القهار طراز MEKO- A200 وقائد القوات البحرية يرفع علم مصر عليها

هؤلاء ممنوعون من تناول الآيس كريم في الصيف |تجنبه فورا

طريقة عمل كشري إسكندراني بمذاق لا يقاوم

فيديو

اعتذار مدير أعمالها ورقص زوجها.. أبرز لقطات حفل شيرين في جدة |فيديوجراف

القوات المسلحة تتسلم الفرقاطة القهار طراز MEKO- A200 وقائد القوات البحرية يرفع علم مصر عليها

مازلنا أصدقاء.. بشرى تعلن انفصالها عن سالم هيكل بعد زواج 3 سنوات

موضوع يخص الشرف.. سبب طعن غدير الفهد في رقبتها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ