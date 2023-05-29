إيران تطالب حلفاءها فى العراق بانهاء وجود العناصر المناهضة لها

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني العميد علي أكبر أحمديان، خلال لقائه مع وفد عراقي، ضرورة إنهاء "وجود العناصر المناهضة لإيران داخل العراق.



وبحسب وسائل إعلام عراقية، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي العميد علي اكبر احمديان، أن "الاتفاق الأمني الأخير بين إيران والعراق جاء نتيجة شهور من الحوار والجهود المشتركة للمؤسسات ذات الصلة في البلدين وخارطة طريق لاستقرار الأمن على الحدود وتمهيد الطريق لتوسيع التعاون في مجالات أخرى".



في إطار زيارته الى ايران، التقى مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اليوم الاثنين مع امين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني العميد علي أكبر أحمديان وبحث معه القضايا الثنائية لاسيما تنفيذ الاتفاقية الأمنية الأخيرة بين البلدين وأهم التطورات الإقليمية والدولية.



وفي هذا اللقاء أشار أحمديان إلى "الجذور الدينية والحضارية المشتركة الطويلة بين البلدين"، معتبراً العراق "ضمانة لعلاقات ثنائية عميقة وواسعة" .



وأكد احمديان على ان "سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دائما لدعم الحكومة العراقية على أساس إرادة الشعب العراقي"، موضحا أن "امتزاج دماء شهداء البلدين لاسيما القادة العظماء أمثال الحاج قاسم سليماني وابو مهدس المهندس هي تأكيد على حقيقة التلاحم في مواجهة الظلم والإرهاب وانعدام الأمن".



أحمديان، وصف الاتفاق الأمني الأخير الذي جاء نتيجة شهور من الحوار والجهود المشتركة للمؤسسات ذات الصلة في البلدين بأنه "إجراء مناسب وستراتيجي للغاية"، وأكد على "التنفيذ الحازم لبنوده".



وفي اطار هذا الاتفاق ايضا لفت احمديان الى "دور الحكومة العراقية في التعاون لضمان أمن الحدود العراقية - الايرانية في أسرع وقت ممكن، مع إنهاء وجود العناصر المناهضة للثورة الاسلامية الايرانية في هذا البلد".



وفي سياق تأكيده على متابعة وتنفيذ الاتفاقيات الأخرى بين إيران والعراق وخاصة الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين، اشار احمديان الى ان "إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي توسيع العلاقات وتعميقها بشكل شامل مع دول الجوار وخاصة دولة العراق الشقيقة والصديقة"، واعلن عن "استعداد ايران للتعاون والتفاعل الثنائي والمتعدد الأطراف لتنفيذ هذه السياسة في جميع أبعادها".



بدوره، صرح مستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرجي ان "الحكومة ومؤسسة الأمن القومي في العراق عازمتان ومستعدتان للتعاون والتفاعل مع الجمهورية الإسلامية الايرانية كما في الماضي من خلال الحفاظ على التواصل الوثيق والمستمر في جميع المجالات".



وفي إشارة إلى العلاقات المتميزة المستمرة بين البلدين، اعتبر الاعرجي ان "أمن العراق من أمن إيران وأمن إيران من أمن العراق".



وفي اشارة الى ان "التشاور المستمر بين كبار المسؤولين في البلدين هو اساس لإستقرار وتقدم البلدين"، اكد الاعرجي على "اهمية الاسراع في تنفيذ الاتفاقات الثنائية المبرمة خاصة في المجالين الاقتصادي والأمني"، واعلن عن "التزام العراق بالاتفاقية التي تم التوقيع عليها مؤخرا بين البلدين".



واعتبر الاعرجي ان "هذه الاتفاقية الاخيرة بين البلدين قائمة على الايمان بأن استقرار وتطور إيران والعراق هو ضمانة لتحسين عامل الأمن القومي للبلدين وأساس للسلام والتقدم في المنطقة".