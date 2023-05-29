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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القوات المسلحة تتسلم الفرقاطة القهار طراز MEKO- A200 وقائد القوات البحرية يرفع علم مصر عليها

صدى البلد

تسلمت القوات المسلحة الفرقاطة الثانية طراز "MEKO-A200"، التي تم بناؤها بشركة "TKMS" بترسانة SBN" الألمانية ، إيذاناً بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية وتطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية العالمية.

قائد القوات البحرية

وقام الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية برفع العلم المصرى على الفرقاطة "القهار" والتي تعد الثانية من أصل أربعة فرقاطات طراز "MEKO-A200"، تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا وذلك خلال احتفالية أقيمت بمدينة "Bremerhaven" الألمانية ، بحضور عدد من قادة القوات البحرية المصرية والألمانية والسفير المصرى بألمانيا والملحق العسكري المصرى بألمانيا وعدد من ممثلي الشركة الألمانية "TKMS" المصنعة للفرقاطة "القهار".

البحرية المصرية

وألقى الفريق أشرف عطوة  قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحية الرئيس عبدالفتاح السيسي
رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقوات البحرية الألمانية وشركة "TKMS".

وأعرب قائد القوات البحرية عن تقديره للتعاون المثمر بين القوات البحرية المصرية والألمانية والذى يأتى فى إطار خطة التطوير والتحديث، التى يشهدها الأسطول البحرى المصرى لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية ومياهنا الاقتصادية ، ودعم القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التى تشهدها المنطقة.

الفرقاطة القهار

وتمتاز الفرقاطة "القهار" متعددة المهام الجديدة بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقت السلم والحرب ، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحر، مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصـرى.

جدير بالذكر أن القوات البحرية المصرية تمتلك عنصرا  بشريا  يتميز بالاحترافية فى تنفيذ المهام مما أهله إلى استيعاب القدرة القتالية ومنظومة العمل الفنية للفرقاطة الجديدة فى زمن قياسى ووفقاً للبرامج المخططة مع الجانب الألمانى.

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