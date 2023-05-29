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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا .. بوتشيتينو مديرًا فنيًا لـ تشيلسي

صدى البلد

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الإثنين، رسميا، اختيار الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، في منصب المدير الفني للبلوز، بداية من الموسم الجديد.

رسميا.. ماوريسيو بوتشيتينو مديرا فنيا لـ تشيلسي

 

وقال تشيلسي في بيانه عبر موقعه الإلكتروني: "يسر النادي الإعلان أن بوتشيتينو سيقود الفريق اعتبارا من بداية موسم 2023-2024.

وتابع: "سيبدأ المدرب الأرجنتيني عمله الجديد في الأول يوليو 2023 بعقد يمتد لمدة عامين، مع خيار التمديد لعام إضافي".

من جانبهما، قال لورانس ستيوارت وبول وينستانلي، المديران الرياضيان لتشيلسي: "ستكون خبرة بوكيتينو ومعايير التميز وصفات القيادة والشخصية مفيدة للنادي في المستقبل".

وتابعا حديثهما: "بوتشيتينو مدرب فائز وعمل في أعلى المستويات بعدة دوريات ويتميز بأخلاقه ونهجه التكتيكي والتزامه بالتطوير، مما جعله المرشح.

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