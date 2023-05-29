كاميرا 200 ميجابيكسل.. هونر تكشف عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة بمواصفات رائدة

كشفت شركة هونر Honor عن سلسلة هواتفها 90 متوسطة المدى، والتي تتكون من الطراز الأساسي Honor 90 ومتغير برو Honor 90 Pro. في السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" تفاصيل النسخة الأساسية من جهاز "هونر" الجديد.

التصميم والأبعاد

وفقا لتقرير موقع gizmochina يأتي هاتف هونر 90 بتصميم شبيه إلى حد كبير بالجيل السابق عليه، حيث يحتوي الجزء الخلفي على كاميرات ثلاثية موجودة على جزيرتين دائرتين، بالنسبة لأبعاد الهاتف، نجد طول 161.9 ملم ، وعرض 74.1 ملم ، وسمك 7.8 ملم ، يحقق جهاز هونر 90 توازنًا بين التصميم ذات الأبعاد المدمجة وسهولة الاستخدام باليد، يزن حوالي 183 جرامًا.

Honor 90

شاشة العرض

يتميز الجهاز بشاشة عرض نوعها OLED مقاس 6.7 بوصة ، مما يوفر صورًا مذهلة بدقة Full HD تبلغ دقتها 2664 × 1200 بيكسل، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19.98: 9 ودعم 1.07 مليار لون حقيقي ومجموعة ألوان واسعة DCI-P3 ، يوفر Honor 90 تجربة مشاهدة غامرة خاصة في المواد الترفيهية وصورا نابضة بالحياة. تم تصميم الشاشة بحواف مستديرة جذابة المظهر.

أداء المعالج

تحت الغطاء ، يحتوي Honor 90 على معالج وحدة مركزية من كوالكوم مجموعة شرائح Snapdragon 7 Gen 1 من الجيل الاول، ثماني النواة ، مما يوفر أداءً قويًا وقت المهام المتعددة بسلاسة تامة، تضم وحدة المعالجة المركزية مزيجًا من أنوية Cortex-A710 ، بترددات 2.5 جيجا هرتز ، و 2.36 جيجا هرتز ، و 1.8 جيجا هرتز ، مما يؤدي إلى ضبط تردد التشغيل بذكاء بناءً على حمل التطبيق. تم تجهيز الجهاز بوحدة معالجة الرسومات Adreno 644 ، مما يضمن عرض رسومات سلسًا لتجارب الألعاب والوسائط المتعددة.

Honor 90

يعمل جهاز هونر Honor 90 على واجهة مستخدم MagicOS 7.1 ، استنادًا إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد 13 ، مما يوفر واجهة سهلة الاستخدام والوصول إلى مجموعة واسعة من التطبيقات والميزات، يأتي موبايل هونر الجديد مزودًا بخيارات تخزين متعددة تناسب مختلف أنماط الاستخدام، تشمل تكوينات بذاكرة وصول عشوائي وسعة تخزين، 16 جيجابايت + 256 جيجابايت ، أو 12 جيجابايت + 256 جيجابايت ، أو 16 جيجابايت + 512 جيجابايت ، مما يتيح للمستخدمين تخزين عدد كبير من الملفات والاحتفاظ بكل التطبيقات دون حاجة إلى إزالة بسبب ضيق المساحة.

الكاميرات

من حيث إمكانيات التصوير الفوتوغرافي، يأتي Honor 90 بإعداد كاميرات ثلاثية في الخلفية، تتميز الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع فتحة f / 1.9 ، مقترنة مع عدسة ماكرو عريضة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل (فتحة f / 2.2) وكايمرا للعمق بدقة 2 ميجابكسل عدسة (فتحة f / 2.4). تدعم الكاميرا الخلفية تسجيل فيديو بجودة تصل إلى 4K كحد أقصى مع تثبيت EIS للفيديو ومجموعة متنوعة من أنماط التصوير منها التصوير المعزز بالذكاء الاصطناعي ونمط التصوير الليلي وخيارات الصور والفيديوهات الاحترافية.

Honor 90

ولمحبي صور السيلفي ، يوفر الجهاز كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل (فتحة f / 2.4) قادرة على التقاط صور ذاتية بتفاصيل استثنائية في جودتها. تدعم الكاميرا الأمامية أيضًا تسجيل الفيديو بدقة 4K مع نظام EIS المضاد للاهتزاز وأنماط التصوير المختلفة بما في ذلك الصورة الديناميكية ، والوضع الرأسي ، والتصوير الفوتوغرافي بفاصل زمني.

البطارية

ويعمل جهاز Honor 90 مع وحدة بطارية مدمجة من مادة بوليمر ليثيوم أيون سعة 5000 مللي أمبير في الساعة ، مما يوفر استخدامًا طويل الأمد، بشحنة واحدة يعمل الهاتف طوال اليوم. يدعم الجهاز الشحن السريع السلكي ، بشحن فائق السرعة بقوة 66 وات.

السعر

ويتوفر Honor 90 النسخة الأساسية بثلاثة تكوينات مختلفة مع خيارات تخزين متنوعة، يبلغ سعر إصدار 12 جيجا بايت + 256 جيجا بايت 2499 يوان ، بينما يأتي متغير 16 جيجا بايت + 256 جيجا بايت بسعر 2799 يوان. بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى مساحة تخزين أكبر ، يتوفر متغير 16 جيجابايت + 512 جيجابايت الذي يتصدر النطاق بسعر 2999 يوان.