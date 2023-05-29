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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تستعد لإطلاق هاتف متوسط المدى ببطارية 6000 مللي أمبير

Samsung Galaxy F54
Samsung Galaxy F54

تستعد شركة "سامسونج" لإطلاق طرازها متوسط المدى Samsung Galaxy F54 الشهر المقبل بعد سلسلة من التأجيلات.

ووفقا لتقرير موقع gizmochina التقني، فإن الهاتف الذكي تأخر عن موعد إطلاقه شهر إبريل الماضي لإضافة تحسينات وترقيات عليه وبالتالي من المتوقع أن يكلف الجهاز أكثر قليلاً من السعر السابق الذي تم تسريبه.

Samsung Galaxy F54

وأجلت  Samsung  إطلاق Galaxy F54 في السوق الهندي، لكن تقرر أخيرا إطلاق الهاتف في الأسبوع الأول أو الثاني من شهر يونيو بدلاً من شهر مايو الذي ينتهي بعد يومين، كما تفيد المعلومات أنه لن يكون بسعر 27000 روبية هندية، بل قد يصل إلى 29000 روبية هندية أو 30000 روبية هندية.

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ووفقًا للتسريبات الأحدث، يحتوي موبايل  سامسونج  Galaxy F54 القادم على شاشة عرض Super AMOLED مقاس 6.7 بوصة معدل تحديث الشاشة 120 هرتز، سيتم تشغيله بواسطة معالج Exynos 1380 الخاص بشركة سامسونج، وهي نفس مجموعة الشرائح الموجودة داخل طراز جالاكسي Galaxy A54.

ويميل الجهاز إلى استخدام نظام كاميرا ثلاثية في اللوحة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل مع خاصية التثبيت البصري OIS، وستكون الوحدتان الأخريان عبارة عن كاميرا فائقة الاتساع  بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل.

بالنسبة للقياسات الحيوية، من المتوقع أن يستخدم الهاتف مستشعر بصمة بجانب زر التشغيل، كما يقال إنه يستمد قوته من وحدة بطاريات ليثيوم أيون سعة 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة  25 وات.

سامسونج بطارية Samsung Samsung Galaxy F54 Galaxy F54

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