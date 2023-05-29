حقيقة إيقاف حساب زاهي حواس على تويتر .. هل نتفليكس السبب؟

شهدت الساعات الماضية تساؤلات عديدة عن إيقاف حساب العالم الآثري الدكتور زاهي حواس على منصة التواصل الاجتماعي تويتر دون ابداء أسباب، ليثر موجه من التعاطف لانتظار عودة الحساب .

إيقاف حساب الدكتور زاهي حواس

وكشف الباحث الآثري على أبودشيش ومستشار الدكتور زاهي حواس لـ"صدى البلد" ، عن عدم صحة إيقاف حساب الدكتور زاهي حواس على منصة التواصل الاجتماعي تويتر ، مؤكدا أنها تعمل دون ايقاف كما أشيع على السوشيال ميديا .

وأكد أبودشيش أن اي عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس يلقي محاضرة عن الإكتشافات الأثرية بمدينة كولومبوس بالولايات المتحدة الأمريكية ، والتى تحدث فيها عن الاكشتافات الآثرية الأخيرة في مصر أبرزها مقبرة ميسي والمدينة الذهبية والبحث عن هرم الملك حوني.

وحول حقيقة تعاقد منصة نتفليكس لفيلم وثائقي بعنوان "الهرم المفقود" مع الدكتور زاهي حواس الذى لاقي هجوما في ظل اطلاق المنصة لفيلم كليوباترا ، الذى يقال انه يروج لفكرة تزييف التاريخ ، أوضح مستشاره أن هذا غير حقيقي حيث تم التعاقد مع المنصة سابقا منذ عام ونصف العام وليس وليد هذه الأيام .