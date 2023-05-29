قيادات ونجوم السكة الحديد يدعمون الفريق استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي

حرص اليوم قيادات وأعضاء مجلس ادارة نادي السكة الحديد برئاسة الدكتور محمد حسين، واللجنة المشرفة علي فريق كرة القدم بقيادة العميد حسام السيسي والدكتور سيد عيسي مستشارىى معالي وزير النقل ، وذلك لمؤازرة لاعبى الفريق وجهازهم الفنى إستعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي ، ضمن مواجهات دورى القسم الثانى بمجموعة القاهرة .

من جانبه، أعرب حسام السيسي رئيس اللجنة المشرفة علي فريق كرة القدم عن تفاؤله بإمكانية تحقيق نتيجة طيبة فى لقاء الإنتاج الحربي لمواصلة مشوار الصعود للدورى الممتاز .

وكان مجلس السكة الحديد قد حرصوا على مساندة الفريق باستعدادته بمبارياته المقبلة بالجولة الثامنة والعشرين المقامة باستاد السكة الحديد .