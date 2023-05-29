أحدث التكنولوجيا لمواجهة التهديدات.. تعرف على إمكانيات الفرقاطة القهار المنضمة للبحرية المصرية

تسلمت القوات المسلحة الفرقاطة الثانية من طراز "MEKO-A200"، التي تم بناؤها من جانب شركة "TKMS" بترسانة SBN" الألمانية ، إيذاناً بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية، وذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية وتطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية العالمية.

قائد القوات البحرية

وقام الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية برفع العلم المصري على الفرقاطة "القهار" التي تعد الثانية من أصل أربعة فرقاطات طراز "MEKO-A200"، تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا وذلك خلال احتفالية أقيمت بمدينة "Bremerhaven" الألمانية.

وحضر الاحتفالية عدد من قادة القوات البحرية المصرية والألمانية والسفير المصري بألمانيا والملحق العسكري المصرى بألمانيا وعدد من ممثلي الشركة الألمانية "TKMS" المصنعة للفرقاطة "القهار".

مميزات الفرقاطة القهار

تمتاز بالقدرة على الإبحار لمسافة 6800 ميل بحرى

تصل سرعتها القصوى إلى 28 عقدة

يبلغ طولها الكلى 121.6 متر

تصل إزاحتها إلى 3931 طن

تتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة

تعمل على مكافحة التهديدات المختلفة البحرية "سطحية – جوية – تحت السطح"

تعمل على مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية

تقوم بتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحر

تمتاز بالقدرة على تأمين خطوط الملاحة البحرية الحليفة مع تأمين السفن التجارية المارة بها

تنفيذ عمليات الدعم الإنساني بالمناطق المنكوبة

إعداد الأطقم التخصصية

وتم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة في توقيت قياسى ، وفقاً لبرنامج متزامن تم تنفيذه على مرحلتين بمصر وألمانيا.