حمادة أبو اليزيد وكيل نقابة الموسيقيين يستقبل العزاء في حماته غدا بمسجد الرحمن الرحيم

توفيت صباح اليوم والدة زوجة المايسترو حمادة محمد أبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، وينتظر أن يقام العزاء غدا الثلاثاء 30 مايو بمسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم.

وكتب منصور هندي -رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية- عبر حسابه على فيسبوك: «عزاء والدة زوجة الأستاذ حمادة ابو اليزيد غدا فى مسجد الرحمن الرحيم صلاح سالم».

أحدث لقاءات محمد أبو اليزيد

كشف الموسيقار محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، العديد من كواليس وأسرار حياته الشخصية، قائلا "كنت متدلع وشقي في طفولتي وأيام الدراسة وكنت أول واحد يتزوج في دفعته من أجل الاستقرار وأنا عندي 27 سنة".



وأضاف أبو اليزيد، خلال مشاركته ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "أسرتي خط أحمر لا أسمح لأحد بتجاوزه، لا أقبل بتداول أخباري الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة".

وتابع وكيل نقابة المهن الموسيقية: "مثلت مصر ضمن فرقة أم كلثوم.

حول محمد أبو اليزيد

ولد محمد أبواليزيد بمحافظة القاهرة ٢ أغسطس ١٩٦١، تخرج من المعهد العالي للموسيقى العربية، وأثناء دراسته كون فرقة خاصة مع زملاء دفعته بالمعهد وبدأت الأعمال تتوافد عليه.

سجل ووزع للكثير من المطربين خاصة فن الغناء الشعبى أبرزهم الفنان أحمد عدويه وكتكوت الأمير وحسن الأسمر وطارق الشيخ وعبدالباسط حمودة وخالد عجاج وحمدي باتشان حيث لاقت أغنيته الأساتوك نجاحاً كبيراً وكثير من مطربي الوطن العربى أمثال وليد توفيق ، نادية مصطفى، المطربة التونسية آسيا، المطرب السوري زياد نجم،المطرب القطري خالد سالم وغيرهم.