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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مفوض شئون اللاجئين: مصر نموذج يحتذي به في استقبال السودانيين بـ"سخاء"

صدى البلد

قال فيليبو جراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين، إنَّ الحكومة المصرية كانت سخية للغاية في استقبال اللاجئين رغم الظروف الاقتصادية القاسية التي تمر بها مصر.  

وأضاف "جراندي" خلال كلمته بالمؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، الذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنَّ مصر نموذجًا يحتذى به في استقبال اللاجئين السودانيين، مشيرًا إلى أنَّ التمويل المتوفر لا يتجاوز 10% من احتياجات اللاجئين، والأمم المتحدة أعلنت أنها بحاجة إلى 3 مليارات دولار بسبب عدد اللاجئين الكبير والاحتياجات اللوجيستية.

وذكر أنَّ الأعداد الكبيرة للاجئين السودانيين تحتاج لدعم أكبر من المجتمع الدولي، كما نحتاج لمزيد من الجهد لمساعدة العالقين بالداخل السوداني، وفي الوقت الراهن نوجد الآن في بورتسودان وشرق السودان، والولايات المتحدة تدرس توسع وجودها في أماكن أخرى.

وناشد المفوض السامي لشؤون اللاجئين الدول المانحة بضرورة الإسراع لتقديم المساهمات؛ لأن البلاد المجاورة للسودان تحتاج إلى المزيد من الدعم، وفي نهاية كلمته جدد دعوته للدولة المصرية قائلًا: "حافظوا على كرم ضيافتكم السخية لهؤلاء الذين يفرون من ديارهم بسبب ظروف مروعة".

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