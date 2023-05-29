رعب في العاصمة الأوكرانية بعد هجوم روسي كبير .. تفاصيل

شنت روسيا، اليوم الاثنين، هجومها الثاني على العاصمة الأوكرانية كييف في غضون 24 ساعة فقط منذ بداية عطلة نهاية الأسبوع .

ولقي شخص مصرعه يوم الأحد، فيما لم يصب أحد خلال الليل، ومع ذلك، ورد أن شخصًا أصيب بجروح هذا الصباح في حي بوديل التاريخي في كييف.

الأمر غير العادي في الهجوم الأخير هو أنه حدث خلال النهار، وغالبًا ما تنطلق صافرات الإنذار أثناء النهار في كييف، ولكنها بشكل عام إنذار خاطئ.

وأوضحت “فرانس برس” أن سكان العاصمة الأوكرانية كييف أصيبوا بالصدمة والرعب بسبب الهجوم الروسي خلال النهار.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، بأنه تم إعلان حالة التأهب الجوي وإطلاق صافرات الإنذار مرة أخرى في العاصمة الأوكرانية كييف ومنطقة كييف بأوكرانيا.

وحسب الوزارة الأوكرانية، دوت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف ومنطقة كييف في الساعة 16.55 بتوقيت أوكرانيا، بعد دقيقة واحدة تم الإعلان عن الإنذار في تشيرنيهيف.

وفي وقت سابق من اليوم، تم بالفعل إعلان حالة التأهب الجوي وإطلاق صافرات الإنذار مرة أخرى في العاصمة الأوكرانية كييف ومنطقة كييف، وأفادت السلطات المحلية عن انفجارات في عدد من المناطق.