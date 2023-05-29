غرامات وإيقافات.. تعرف على عقوبات فيوتشر وانبي بعد مباراتهما في كأس مصر

أعلن احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن فرض مجموعة من الغرامات بسبب ازمة مباراة فيوتشر وانبي في بطولة كأس مصر .

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: " إيقاف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادى فيوتشر مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه لما بدر منه تجاه الحكم والادلاء بتصريحات بعد المباراة.

-إيقاف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادى انبى 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه للطرد للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم والتحريض على الانسحاب من المباراة.

-توقيع غرامة مالية على ناديي فيوتشر وانبى، قيمتها 25 ألف جنيه على كل منهما لاعتراض الجهاز الفني والإداري واللاعبين على الحكم بصورة جماعية".

يذكر أن فريق انبي حقق الفوز أمام فيوتشر ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما خلال مباراة وصل الوقت الضائع فيها إلي 25 دقيقه بعد تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد وتهديد انبي بالانسحاب من المباراة.